  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Dreamers

Orientamenti, grande successo per l’incontro con Massimo Recalcati

Oltre di mille persone in sala e più di 200 spettatori collegati in streaming. "In un periodo come il nostro come ci si salva? La risposta che darei a questa domanda è quella di accendere il fuoco del desideri"

Generico novembre 2025
Generico novembre 2025
Generico novembre 2025 Generico novembre 2025

Genova. Grande successo ieri sera ai Magazzini del Cotone di Genova per l’incontro con lo psicanalista Massimo Recalcati, uno dei ‘Dreamers’ protagonisti dell’edizione 2025 di Orientamenti, con più di mille persone in sala e oltre 200 spettatori collegati in streaming.

“In un periodo come il nostro, fatto di incertezze, traumi, guerre, di un avvenire senza luce, come ci si salva? La risposta che darei a questa domanda è quella di accendere il fuoco del desiderio – ha dichiarato Recalcati -. Noi siamo abituati a pensare che il pensiero sia in opposizione al dovere, e che il dovere sia una specie di museruola, una camicia di forza del desiderio. Invece la salvezza è quando noi riusciamo a fare del nostro desiderio un dovere”.

“L’augurio che voglio fare alle nuove generazioni è quello di riuscire a trovare il loro desiderio, e che questo desiderio abbia la stessa necessità, la stessa forza di un dovere”, ha concluso.

Generico novembre 2025
Generico novembre 2025

“Quello con il professor Recalcati è un incontro prezioso per aiutare insegnanti, genitori e tutte le figure di riferimento per i più giovani nel delicato compito di accompagnare i ragazzi nella scelta del loro futuro – ha dichiarato l’assessore alla Scuola, formazione e orientamento della Regione Liguria Simona Ferro, intervenuta ieri sera al panel -. È proprio questo lo spirito di Orientamenti: dare ai giovani, e agli adulti che sono al loro fianco, tutte le informazioni e gli strumenti necessari a trovare la propria strada, nello studio come nel mondo del lavoro”.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.