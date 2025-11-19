A Orientamenti sport protagonista con Andrea Lucchetta e Patrizio Masini

Genova. Lo sport è stato protagonista nella seconda giornata di Orientamenti grazie agli incontri con il calciatore Patrizio Masini e l’ex pallavolista Andrea Lucchetta.

Ai Magazzini del Cotone i due campioni hanno incontrato i ragazzi scambiando con loro impressioni, punti di vista e storie di vita e carriera: “Due discipline e generazioni diverse, un giovane calciatore che sta raggiungendo i suoi obiettivi grazie a tenacia e determinazione, uno dei pallavolisti più forti e determinanti della storia dello sport, due personaggi diversi ma capaci di trasmettere un unico messaggio ai ragazzi: – ha detto l’assessora alla Formazione e allo sport Simona Ferro – lo sport, metafora di vita, è una palestra capace di trasmettere grandi valori come impegno, sacrificio, dedizione, rispetto delle regole e dell’avversario, tutte caratteristiche che costruiscono i cittadini di oggi e di domani”.

Chi è Patrizio Masini

Patrizio Masini, ligure, classe 2001, gioca come centrocampista nel Genoa. La sua storia è un esempio di dedizione per realizzare il sogno di esordire in Serie A con la squadra in cui è cresciuto.

Durante l’incontro si è concentrato sul valore educativo dello sport come palestra di vita e strumento per la crescita personale e professionale, ma anche su quello del sacrificio e sul tema della gestione delle responsabilità dentro e fuori dal campo.

Andrea Lucchetta, icona della pallavolo

Andrea Lucchetta, classe 1962, pallavolista tra i protagonisti della ‘Generazione di fenomeni‘ che tra anni ’80 e ’90 diede vita a una delle Nazionali più forti della storia di questo sport, di cui fu anche capitano. Abbandonata l’attività agonistica, è divenuto ambassador di Sport e Salute, con la sua attività ha saputo trasmettere la passione per il volley a migliaia di giovani, trasmettendo i valori dello sport a centinaia di platee.

Nel suo intervento si è concentrato sul concetto di squadra, in cui nessuno può vincere da solo, la vittoria è sempre un gesto corale, il risultato di fiducia, collaborazione e intesa, e sullo sport vera e propria scuola di vita, specialmente per i ragazzi e le ragazze, con le sconfitte che devono essere vissute come opportunità di crescita.