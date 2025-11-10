Maxi operazione antidroga della polizia locale, crack e cocaina consegnate a domicilio anche in taxi

Genova. Nuova vasta operazione antidroga della polizia locale di Genova. Si tratta della seconda operazione di questo calibro nel giro di poche settimane, dopo quella realizzata nell’ottobre scorso.

Alle prime luci dell’alba di questo lunedì 10 novembre sono scattate diverse misure di custodia cautelare (17 in carcere, in tre casi misure attenuate) in tutta la città nell’ambito dell’attività denominata “Call and Drugs”. La richiesta delle misure è stata emessa dal gip del Tribunale di Genova, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo.

La polizia locale di Genova ha impiegato 90 operatori, oltre all’unità cinofila, ed è arrivata a smantellare un’articolata rete di spaccio di sostanze stupefacenti.

Come suggerito anche dal nome dell’operazione, il lavoro dei pusher avveniva quasi come un sistema di delivery: la droga veniva richiesta via telefono dai clienti e consegnata a domicilio dagli spacciatori con mezzi a loro disposizione, in alcuni casi anche un taxi, per eludere i controlli.

Gli agenti della polizia locale di Genova hanno monitorato l’attività dei pusher in oltre 300 episodi avvenuti tra aprile 2021 e dicembre 2023 in varie aree della città di Genova: centro storico, Castelletto, Oregina, Marassi, Molassana, Sampierdarena. L’attività di preparazione e confezionamento della sostanza stupefacente era svolta in sette laboratori.

I soggetti raggiunti dalle misure di custodia cautelare sono quasi tutti cittadini del Senegal, fuorché uno francese e uno del Gabon. Il reato ipotizzato è quello di associazione per delinquere finalizzata

all’acquisto, trasporto, detenzione e vendita di sostanze stupefacenti del tipo cocaina/crack.

L’indagine è iniziata a seguito della segnalazione di un cittadino e si è sviluppata attraverso attività – effettuate esclusivamente dalla polizia locale – di intercettazione, pedinamento, tracciamento dello spostamento dei veicoli nella disponibilità degli indagati per effettuare numerosissime cessioni di droga, effettuate tramite consegne al domicilio dei consumatori.

Nel corso della indagine sono stati effettuati 11 arresti in flagranza e sequestrate varie tipologie di stupefacente (eroina, hashish, cocaina), nonché oltre 30mila euro.