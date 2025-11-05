  • News24
Professione

A palazzo di giustizia omaggio agli avvocati caduti nella Grande guerra

Un momento che ha unito idealmente il passato al presente, rendendo omaggio al sacrificio degli avvocati che, con coraggio e dedizione, hanno perso la vita nella speranza di un futuro libero

Genova. Questa mattina a Palazzo di Giustizia di Genova, l’Ordine degli avvocati rappresentato dal presidente Stefano Savi e dei consiglieri ha reso omaggio, con la partecipazione del presidente del tribunale Enrico Ravera, del procuratore della Repubblica Nicola Piacente e della presidente della sezione GIP Nicoletta Guerrero, agli avvocati caduti nella Grande guerra con la deposizione di una corona.

La cerimonia si è svolta al quarto piano, davanti alla lapide dedicata ai caduti è stato osservato un minuto di silenzio.

