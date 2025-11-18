  • News24
Il processo

Occupazione abusiva di aree portuali: a processo il console Benvenuti e altre tre persone

Avrebbe consentito a una società di trasporti di posteggiare i mezzi nell'area nei giorni precedenti alla data prevista per l'imbarco per i paesi del Nord Africa

porto genova

Genova. C’è un’altra tegola giudiziaria per il console della Culmv Antonio Benvenuti, oltre alla vicenda relativa alla morte del portuale Giovanni Macciò, investito e ucciso da una ralla nel terminal Psa di Pra’

Il console della Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova, difeso dall’avvocato Andrea Vernazza, è infatti a processo in concroso con altre tre persone (assistite dagli avvocati Pietro Bogliolo e Gennaro Velle) per avere occupato abusivamente la superficie di 1250 metri quadrati del demanio marittimo dentro l’area portuale a ridosso di viale Africa denominata “stazione fuori muro ex parcheggio guardia di finanza”.

L’area, secondo quanto ricostruito dagli investigatori coordinati dalla pm Eugenia Menichetti, sarebbe stata usata come area di sosta e parcheggio per camion e autoveicoli in attesa di essere imbarcati per l’esportazione verso Paesi dell’Africa. I fatti risalgono al 2021. In particolare Benvenuti – rappresentante legale della compagnia unica – avrebbe consentito a una società di trasporti di posteggiare i mezzi (24 in tutto) nell’area nei giorni precedenti alla data prevista per l’imbarco. Inoltre un suo dipendente, inoltre, avrebbe provveduto a spostare i veicoli all’interno dell’area usando anche i mezzi della Culmv.

Dopo le indagini la pm ha citato direttamente a giudizio i quattro e nei giorni scorsi è iniziato il processo.

 

