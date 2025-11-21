Nuovo polo di polizia giudiziaria in piazza Ortiz. Ferrante: “Necessario per potenziare sicurezza urbana”

Genova. Approvato dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, Massimo Ferrante, il progetto di fattibilità tecnico economica per la manutenzione straordinaria della sede della Polizia Locale. L’immobile, di proprietà comunale, in piazza Ortiz 8, ospiterà il nuovo polo di polizia giudiziaria con camere di sicurezza, aree di fotosegnalamento e redazione atti.

“Il progetto – spiega l’assessore Ferrante – prevede la realizzazione, al piano di accesso da piazza Ortiz, di due locali da utilizzare come camere di sicurezza, un intervento che comporta la ridistribuzione degli spazi interni, la riorganizzazione degli accessi e l’adeguamento impiantistico di videosorveglianza, elettrico ed idraulico. Sull’immobile, che fa parte del patrimonio civico, è necessario intervenire per rendere fruibili i locali, indispensabili al potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana, intraprese dall’amministrazione, e per dare un luogo di lavoro, moderno e sicuro, al personale della Polizia Locale”.

La spesa complessiva è di 800 mila euro ed è finanziata con Fondi approvati dal Ministero dell’Interno.