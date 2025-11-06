Cantiere nuovo Gaslini, i timori dei sindacati per le polveri sottili: “Lavoratori a rischio”

Genova. Sindacati preoccupati per la salute dei lavoratori del cantiere del nuovo Gaslini, in particolare per l’esposizione alle polveri sottili provocate dalla demolizione dei padiglioni 7 e 8.

Lo scorso 29 ottobre Uil Fpl Genova e UIL Fpl Gaslini hanno partecipato a una commissione consiliare sul tema, e il segretario della Uil Fpl Genova Marco Vannucci e il rappresentante rsu e rls della UIL Fpl Gaslini Ariel Acevedo hanno espresso timori relativi alla presenza di amianto e idrocarburi.

La problematica era già stata fatta presente in passato da Uil Fpl, tanto da chiedere l’attivazione della sorveglianza sanitaria per il personale esposto al cantiere del padiglione 0.

“Siamo certi che l’amministrazione Gaslini e la ditta appaltatrice dei lavori CMB abbiano messo in campo tutte le accortezze necessarie per abbattere le polveri derivanti dalla demolizione dei padiglioni 7 e 8, al fine di non nuocere alla salute dei lavoratori e degli abitanti del quartiere – dichiarano Vannucci e Acevedo – Tuttavia, per scrupolo e con l’obiettivo di tutelare la salute e l’incolumità dei lavoratori che rappresentiamo, riteniamo opportuno richiedere comunque una sorveglianza sanitaria per il personale esposto alle polveri sottili del cantiere. Infatti, come avevamo già sottolineato in commissione consiliare, la presenza di queste sostanze pericolose non è una sorpresa per nessuno”.