Nuovo corso di rianimazione cardiopolmonare pediatrica della Croce Bianca Genovese

Genova. A grande richiesta, dopo il precedente incontro andato tutto esaurito in meno di 24 ore dalla pubblicazione, la Croce Bianca Genovese organizza per domenica 14 dicembre 2025 una nuova data del corso gratuito, rivolto alla cittadinanza, sulla rianimazione cardiopolmonare pediatrica (PBLSD).

L’incontro si terrà dalle ore 14:00 alle 19:00 presso il Distaccamento Borgoratti della Pubblica Assistenza in via Posalunga 66 B.

Verranno illustrate le principali manovre salvavita in ambito pediatrico, quali la disostruzione delle vie aeree e il massaggio cardiaco nei neonati e nei bambini.

“Questo secondo appuntamento nasce dalle numerose richieste della cittadinanza e dalla nostra volontà di estendere a quanti più partecipanti possibili le importanti nozioni divulgate”, dichiara Federico Scacchetti, direttore sanitario della Croce Bianca Genovese.

“L’incontro di novembre ha esaurito in poche ore i posti disponibili, seppur aumentati, dunque abbiamo deciso di replicare. La finalità è quella di trasmettere la cultura delle manovre salvavita nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi sanitari, poiché queste patologie sono tempo-dipendenti ed è fondamentale saper fare qualcosa ancor prima che arrivi l’ambulanza. La formazione è importantissima, sta a noi divulgare queste importanti procedure e renderle note a una fetta sempre più ampia della popolazione. Questo corso si rivolge in particolare a neo-genitori, nonni, educatori, insegnanti e più in generale a tutti coloro i quali si prendano cura di bambini”, conclude Scacchetti.

Gli interessati ad approfondire ulteriormente le tematiche trattate o ad intraprendere il percorso da aspiranti volontari, potranno effettuare l’iscrizione all’Associazione e saranno ricontattati per un colloquio.

Per partecipare all'incontro (al termine del quale verrà rilasciato un attestato di partecipazione) è obbligatoria la registrazione al link https://bit.ly/corso-pblsd-cbg entro il 12 dicembre. I posti disponibili sono 30.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail comunicazione@crocebianca.it.