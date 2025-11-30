Green Valley, nasce il nuovo Civ di Molassana. Prima iniziativa per i bambini del territorio: “Il dono che accende la valle”

Genova. Molassana inaugura una nuova stagione con la nascita del CIV Green Valley, un nuovo Centro Integrato di Via della Val Bisagno, un progetto condiviso dai commercianti locali che hanno scelto di unirsi per riportare al centro la forza del territorio, la sua storia e la sua comunità. A guidare il CIV, in questa prima fase, è Morena Morini, marketing manager del Gruppo GE, nominata per coordinare e dare voce in maniera unitaria a ciò che i commercianti hanno espresso con forte chiarezza: la voglia di riscatto e di riconoscimento per Molassana.

La visione alla base del progetto è chiara e nasce da un pensiero profondo legato all’identità della valle: “Molassana è un territorio pieno di risorse, competenze e umanità. Qui ci sono persone che tengono vivo il quartiere anche quando nessuno le guarda: aprono le serrande ogni giorno e resistono – commenta Morena Morini – Il CIV Green Valley nasce per valorizzare loro e per raccontare finalmente la Valle per ciò che è davvero; un luogo pieno di storia e bellezza che non ha bisogno di essere salvato, ma riconosciuto, rispettato e valorizzato“.

Il messaggio è chiaro: la rinascita parte dal territorio e dai commercianti che lo animano ogni giorno, sono loro la spina dorsale economica, sociale e umana di Molassana ma per trasformare questa energia in futuro servono il supporto di tutti, anche delle istituzioni. “Green Valley non è una semplice sigla di rappresentanza, ma un’identità collettiva che vuole restituire a Molassana ciò che merita: voce, colore, attenzione e bellezza diffusa”.

Per segnare l’avvio del nuovo percorso, il CIV Green Valley presenta l’iniziativa solidale “Il dono che accende la Valle – Green Valley per i bambini del territorio”. Dal 30 novembre al 15 dicembre, in Piazza Boero, sarà installata una scultura luminosa in plexiglass – una struttura a forma di staccapanni trasparente e retroilluminata – dove cittadini e famiglie potranno lasciare un dono destinato ai bambini delle famiglie in difficoltà: un giocattolo nuovo o riciclato, ma in ottime condizioni e incartato. Tutti i doni raccolti verranno consegnati al Centro di ascolto Vicariale alta e media Val Bisagno che si occuperà della distribuzione. Accanto all’installazione, un QR Code interattivo permette a chi partecipa di registrare il proprio gesto e ricevere un buono sconto da utilizzare nei negozi aderenti del CIV Green Valley dal 1° dicembre al 15 gennaio. “L’obiettivo è unire solidarietà, commercio di prossimità e senso di appartenenza – si legge nella nota stampa – chi fa del bene genera movimento sul territorio, e il territorio torna a rispondere”.

“L’iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione concreta delle imprese della valle, STB di Lastrico, che ha finanziato e realizzato integralmente l’installazione luminosa, donandola al CIV per la comunità; Basko Supermercati, che ha concesso l’utilizzo della Piazza ospitando l’installazione nel cuore del quartiere. Un ringraziamento per il prezioso supporto va a Daniela Locoro che ci ha curato la parte grafica, Alberto Angassini di Angassini Arti Grafiche per la stampa e a Carlo Alberto Alessi videomaker e fotografo professionista”.

I negozi aderenti all’iniziativa “Il dono che accende la Valle”, che offriranno un coupon a chi dona, sono: A&G Abbigliamento; Autoscuola Draivo; Antica macelleria Serafino; Bar Alfredo; Bimbi Doc; Burlando Ferramenta; Colpo di Tacco; Eclair Pasticceria & Gelateria; Ekom Noi Supermercati; Larosa Pasticceria; Lineaverde; Nucera Forniture Ortofrutticole; Officina Valle; Pasta e Dintorni; Polleria Torretta; Securline; Tabacchino Monarda; The Garage; Torrefazione La Fazenda; Visione Optic.

Green Valley punta a costruire una narrazione diversa: non un luogo periferico o che “sopravvive”, ma un luogo che vive, crea, accoglie e costruisce comunità: “Il futuro della valle non lo farà una persona sola. Lo faremo insieme, ogni giorno, con ogni attività che resta aperta, con ogni famiglia che crede nel territorio, con i giovani e gli anziani che sono i custodi del tempo e con ogni gesto di comunità che semina valore. Questo è solo l’inizio”, conclude Morini.