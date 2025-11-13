Quattro anni di “Nuove Energie in Periferia”: oltre 250 giovani coinvolti nel progetto di inclusione

Genova. “Nuove Energie in Periferia”, progetto promosso dal Comune di Genova e realizzato con la società in house Job Centre srl, compie quattro anni ed è tempo di bilanci.

Con il progetto, sviluppato nell’ambito del Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono stati attivati 269 percorsi individuali personalizzati rivolti a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 13 e i 29 anni residenti nei quartieri del municipio Medio Ponente.

La fascia più numerosa è quella tra i 13 e i 20 anni (227 giovani), con una rappresentanza di 36 nazionalità differenti. I beneficiari provengono da diversi contesti educativi: 69 studenti di scuola secondaria di primo grado, 174 di istituti superiori o percorsi professionali, nove frequentanti della scuola statale per gli adulti e 17 studenti universitari dell’Università di Genova.

Attraverso una rete di oltre 25 enti, associazioni e fornitori di servizi sono stati attivati corsi, laboratori e attività individuali, con più di 1.100 acquisti di strumenti e servizi formativi a supporto dei percorsi personalizzati. Durante l’estate 2024 il progetto ha promosso il programma “Energie in Movimento”, dedicato alla scoperta del territorio e all’emersione di nuovi interessi, con 52 incontri, 59 studenti partecipanti di 22 diverse nazionalità e 437 presenze complessive.

L’edizione 2025, che va verso la conclusione, ha ulteriormente ampliato la partecipazione, confermando il forte valore educativo e comunitario delle attività estive come ponte tra scuola e territorio.

“È un progetto che ha colto nel segno perché ha introdotto un modello completo di integrazione sul campo attraverso un lavoro individuale, con ragazze e ragazzi, e materiale didattico personalizzato, una presa in carico che fa la differenza soprattutto nei primi periodi di frequenza delle nostre scuole, il periodo di maggiore difficoltà probabilmente nel percorso di inclusione – ha detto il vicesindaco Alessandro Terrile durante un incontro dedicato – Ringrazio il Job Centre per il grande lavoro che svolge e per progetti, come questo, che rappresentano un atto concreto sulla strada dell’inclusione reale, un investimento sociale importante, credendo e puntando sul potenziale umano, all’insegna della parità di accesso alle opportunità formative e del mondo del lavoro”.