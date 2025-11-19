  • News24
Situazione insostenibile

Novotel, 20 lavoratrici “licenziate per sciopero” in presidio davanti alla prefettura

Le lavoratrici avevano deciso di fermarsi anche per denunciare il ritardo nel pagamento dello stipendio

sciopero pulizie novotel

Genova. Davanti alla Prefettura di Genova è in corso un presidio delle 20 lavoratrici licenziate “perché hanno scioperato”, riferisce la Filcams Cgil Genova.

“Le lavoratrici sono state licenziate lo scorso 31 ottobre per aver partecipato allo sciopero del 25 ottobre proclamato dalla Cgil − si legge nella nota sindacale − la ditta Aurora Ambiente srl, società che opera in appalto all’interno del Novotel, ha licenziato le 20 dipendenti part time addette alle pulizie impiegate presso l’albergo di Genova Sampierdarena”.

Le lavoratrici avevano deciso di fermarsi anche per denunciare il ritardo nel pagamento dello stipendio, “una situazione insostenibile che si protrae ciclicamente in tutti i cambi di appalto e sub-appalto − si legge nella nota della Filcams − in risposta alla loro legittima protesta, la Aurora Ambiente Srl, l’azienda che in appalto gestisce il servizio di pulizie e rifacimento camere al Novotel ha proceduto, in aperta violazione del diritto di sciopero e delle più elementari tutele sindacali, al licenziamento di 20 lavoratrici”.

sciopero pulizie novotel

 

