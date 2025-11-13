Abusi e violenza sessuale sulle sue nipotine: nonno orco a processo

Genova. Avrebbe abusato per anni di una delle sue nipotine tentando poi di fare la stessa cosa con la sorellina più piccola. Quest’ultima però aveva subito raccontato tutto alla madre. Per questo il nonno delle bambine, che oggi ha 70 anni, è a processo per violenza sessuale su minore e atti sessuali con minorenni.

“Mamma, però non ti posso dire tutto quello che ha fatto a mia sorella, perché le ho promesso di stare zitta” aveva detto in lacrime la ragazzina alla madre preoccupata di non aver mantenuto il segreto della sorella. La donna ovviamente si era precipitata dalla figlia maggiore e aveva scoperto che con lei gli abusi erano durati anni, dal 2016 quando aveva solo 8 anni, a quando la bimba era diventata una ragazzina 15enne e dalle carezze non richieste e altri comportamenti inequivocabili era passato a una vera e propria violenza costringendo la ragazzina a un rapporto orale.

Nello stesso anno, siamo nel 2023, il nonno ‘orco’ avrebbe appunto cominciato ad abusare della sorellina più piccola, che aveva all’epoca 13 anni. I fatti sono accaduti nel levante genovese.

Le bambine erano state sentite in incidente probatorio – quindi in una situazione protetta e il supporto di psicologi – e avevano confermato i fatti. Il pm Francesco Cardona Albini ha scelto di non sentire sorellina più piccola delle tre per evitare almeno a lei eventuali ulteriori traumi, visto che nel suo caso non erano emersi abusi, almeno dalla testimonianza delle sorelline. L’uomo, indagato, è stato immediatamente allontanato dalla famiglia e vive da due anni nel suo paese natale in Sicilia.

Il processo è cominciato questa mattina davanti alla prima sezione penale del Tribunale di Genova (formata dai magistrati Roberto Cascini, Riccardo Crucioli e Valentina Vinelli). Nell’udienza di oggi sono stati ascoltati diversi testimoni, tra cui i genitori delle bimbe e gli zii. Tra i testi anche l’ex moglie del 70enne che lo aveva lasciato perché “gli piacevano troppo le donne e proprio per questo l’ho lasciato” ha raccontato in aula, ma non poteva certo immaginare quello che faceva alle sue nipotine.