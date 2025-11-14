Noi Moderati, sabato il congresso genovese con Lupi nel segno della continuità

Genova. Si svolgeranno sabato 15 novembre, presso l’hotel Bristol Palace di Genova, i congressi di Noi Moderati per la provincia e per la città di Genova. Il via ai lavori è previsto alle ore 10.00 per la parte riservata ai tesserati per gli adempimenti congressuali, alle ore 11.00 invece ci sarà l’apertura al pubblico e alla stampa.

Per Noi Moderati, a fare gli onori di casa sarà Ilaria Cavo, presidente del consiglio nazionale e coordinatrice regionale ligure del partito.

Sono previsti gli interventi dei coordinatori regionali dei partiti e delle liste civiche della coalizione di centrodestra (Matteo Rosso per Fdi, Carlo Bagnasco per Fi, Paola Bordilli delegata per la Lega, Giovanni Boitano per Orgoglio Liguria, Federico Bogliolo per Vince Genova), il saluto del presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari e del presidente della regione Marco Bucci.

Dopo gli interventi degli esponenti territoriali di Noi Moderati (Matteo Campora, capogruppo in Regione di Noi Moderati Vince Liguria, Lorenzo Pellerano, vicecapogruppo in consiglio comunale di Noi Moderati Orgoglio Genova, Alessandro Bozzano, consigliere regionale di Noi Moderati Vince Liguria e commissario provinciale di Savona, Antonio Bissolotti, vicecoordinatore regionale e coordinatore provinciale di Imperia, Antonio Eroi vice responsabile organizzativo nazionale), seguirà l’intervento della senatrice Giusy Versace, che presiederà il congresso. Chiuderà i lavori Maurizio Lupi, presidente del partito.

I congressi eleggeranno il coordinatore provinciale e il coordinatore cittadino di Genova, con mozioni unitarie in continuità. Con questa impostazione, saranno inoltre designati i delegati al congresso regionale che si terrà con il nuovo anno, nel segno della riconferma degli attuali vertici regionali del partito.

“Dopo l’ottimo risultato alle comunali di maggio, quando abbiamo preso quasi l’8%, con Ilaria Cavo candidata più votata di Genova, questi congressi – dice Maurizio Lupi – rappresentano un ulteriore passo nel percorso di radicamento di Noi Moderati sul territorio. Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra, si tratta di proseguire su quella strada. Abbiamo amministratori e dirigenti bravissimi, che hanno dimostrato di avere passione, competenza, passione. I fatti ci stanno dando ragione”.