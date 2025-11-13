Nodo di San Benigno, fino a marzo chiusi altri due accessi a Lungomare Canepa: come cambia la viabilità

Genova. I lavori di adeguamento strutturale e di messa in sicurezza del nodo di San Benigno continuano a portare disagi per viabilità cittadina. Dalla prossima settimana, infatti, fino al termine dei lavori prevista a marzo, saranno chiusi i passaggi di via Pietro Chiesa e via Scarsellini, rendendo Lungomare Canepa, nella sua corsia direzione ponente, di fatto accessibile solamente da via Fiamme Gialle.

Lo rende noto il Comune di Genova, attraverso una nota stampa: “Dalle ore 21.00 di lunedì 17 novembre alle 8.00 del 31 marzo 2026, per i lavori di adeguamento del Nodo di San Benigno, entrerà in vigore il divieto di circolazione veicolare in via Pietro Chiesa, nel tratto compreso tra via De Marini e via Fiamme Gialle. La stessa misura scatterà dalle ore 21.00 di mercoledì 19 novembre anche in via Scarsellini, nel segmento di collegamento tra l’accesso all’area di sosta “Torri Piane” e l’intersezione con via Pietro Chiesa. Il tratto in questione vedrà l’entrata in vigore dei divieti di sosta e di fermata già a partire dalle ore 21.00 di lunedì 17 novembre”.

L’introduzione del doppio divieto di circolazione comporta che non ci si potrà più immettere in Lungomare Canepa, in direzione ponente, da via Chiesa e via Scarsellini.

“Siamo consapevoli dei disagi che questi lavori comportano, e ci scusiamo per questo con la cittadinanza, ma si tratta di cantieri fondamentali per il futuro della nostra città – dichiara l’assessore alla Mobilità sostenibile e al Trasporto Pubblico del Comune di Genova Emilio Robotti – l’adeguamento del Nodo di San Benigno, con i contestuali lavori di messa in sicurezza chiesti da Autostrade per l’Italia, costituisce un’opera essenziale per razionalizzare la viabilità da e per il porto, l’autostrada e la direttrice ponente/levante cittadina, con benefici dal punto di vista della sicurezza e della fluidità della circolazione”.