NewStartup Tech Liguria: ancora dieci giorni per partecipare al bando di Legacoop Liguria

Genova. Ancora 10 giorni di tempo per partecipare al bando “NewStartup Tech Liguria”, un’iniziativa strategica di Legacoop Liguria per potenziare l’innovazione in Liguria.

Il bando mira a selezionare e supportare nuove cooperative con un profilo altamente tecnologico. I destinatari sono infatti Team Progettuali e Imprese Cooperative costituite dopo il 1° gennaio 2025, che operino o si insedino in Liguria.

In particolare i progetti dovranno essere prioritariamente orientati a due obiettivi strategici.

Trasferimento Tecnologico: ottimizzando la trasformazione del risultato della ricerca (R&S) nel prodotto finale o nel processo industriale commercializzabile. Market Acceleration: per intraprendere percorsi di accelerazione e di posizionamento / consolidamento strutturato sul mercato.

I progetti selezionati avranno accesso a consulenza specialistica (finanza, bandi, sviluppo) e supporto al networking. Inoltre, il primo progetto classificato riceverà un premio in denaro fino a 3.500 euro come incentivo per l’avvio.

Un’opportunità chiave per lanciare start-up cooperative innovative e sostenibili, capaci di creare valore e posti di lavoro ad alta specializzazione sul territorio. Scadenza per la presentazione delle domande: 17 novembre 2025.