Anche in Liguria arriva il freddo: in val d’Aveto si scaldano gli impianti sciistici

Genova. Il freddo sta per arrivare, per la prima volta, anche in Liguria, e in val d’Aveto si scaldano i motori degli impianti sciistici per l’atteso arrivo della neve.

Con l’avvicinarsi dell’Immacolata, giornata in cui tradizionalmente aprono gli impianti, i gestori hanno condiviso il calendario 2025-2026: le piste da sci aprono ufficialmente il fine settimana lungo del 6, 7 e 8 dicembre e il fine settimana successivo, per poi aprire tutti i giorni dal 20 dicembre al 6 gennaio 2026 e poi di nuovo nei weekend.

A febbraio e a marzo si torna ad aprire nel fine settimana, sempre che quest’anno la Sky Area possa contare sulla neve. Le previsioni lasciano ben sperare: sull’Italia dovrebbe arrivare il freddo, portando con sé la neve.

Già dalla serata di lunedì 17 novembre una marcata irruzione di aria molto più fredda proveniente dal Nord Europa comincerà a penetrare al Nord, preludio a giorni di temperature in picchiata. La nuova notizia è il rapido calo della quota neve, che si spingerà fin sotto i 1000 metri.