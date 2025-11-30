Municipi, rinviata causa meteo la prima domenica pedonale: ecco quali saranno le piazze e le strade chiuse

Genova. Rinviata, a causa delle previsioni meteo avverse, la prima sperimentazione delle Domeniche pedonali, istituite dall’amministrazione comunale nei 9 Municipi per la restituzione di spazi alla socialità dei quartieri.

“Inizialmente avevamo previsto la partenza per domani ma, sentiti i Municipi, visto il maltempo previsto, abbiamo concordato, in queste ore, di ricalendarizzare le prime iniziative sul territorio – dichiarano l’assessora alla Città dei 15 minuti Francesca Coppola e l’assessore alla Mobilità sostenibile Emilio Robotti – alcuni Municipi, come il Centro Est per le iniziative in piazza Manin e la Bassa Val Bisagno per via Pendola, stanno pensando al rinvio a domenica 14, altri come il Municipio Valpolcevera, a gennaio. A oggi sono ipotesi che saranno sottoposte alla condivisione con i Civ e le associazioni di categoria prima di fissare le nuove e definitive date£.

“Dopo un’approfondita condivisione con tutti i soggetti dei diversi quartieri e su indicazione dei Municipi – spiegano Coppola e Robotti – abbiamo individuato nove zone, in particolare piazze e strade, che verranno chiuse per alcune ore al traffico veicolare e potranno ospitare iniziative di socialità che coinvolgano associazioni, alcuni locali commerciali, famiglie e comitati dei quartieri. L’obiettivo è restituire spazi alla cittadinanza, alle tante realtà presenti e attive nei quartieri, dare la possibilità alle bambine e ai bambini, alle cittadine e ai cittadini di riappropriarsi di aree del proprio quartiere, animandole creando anche nuovi flussi di persone, con una mobilità sostenibile e a zero impatto ambientale3.

Nel Municipio 1, in occasione della chiusura al traffico di piazza Manin dalle 14 alle 19, la Scuola Artis organizzerà performace di arte e spettacolo, ballo e ginnastica artistica. È prevista la presenza di stand del Teatro Carlo Felice. Musica e ballo anche con la band Boomerang e il coro della scuola Giovine Italia e poi truccabimbi e l’angolo delle letterine di Babbo Natale, che visiterà la piazza con il sacco dei regali. Presente anche il camper Asl per vaccinazioni e punti di ristoro nei locali Alle Volte e Bar Michelangelo.

Nel Municipio 2 Centro Ovest, via Giovannetti, sarà chiusa al traffico veicolare nel tratto compreso fra via Buranello e via Sampierdarena, dalle 8 alle 13.

Nel Municipio 3 Bassa Valbisagno, in via Pendola e via Paggi, chiuse dalle 14 alle 18, la domenica pedonale “1..2..3.. Pendola!” una Domenica pedonale all’insegna della socialità. Tra le iniziative comunicate dal Municipio: il laboratorio di animazione per bimbi e ragazzi” a cura di Acli Santa Sabina; “Impariamo il backgammon” a cura del circolo Arci Zenzero; “Yoga che passione!”, una lezione gratuita di Yoga a cura di La Bottega di Arlecchino (dalle 15 alle 15:30). Inoltre, la Fiab Genova organizza “Divertirsi con i giochi di una volta: il ciclotappo” e “In bici…”, una gincana per imparare e migliorarsi sulle due ruote con bici a disposizione a cura di FreeSports (dalle 14 fino alle 16). Previsto anche lo spettacolo estratto da Un sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare, a cura della Bottega di Arlecchino (dalle 15:30 alle 16). Il Comitato di San Fruttuoso organizza “Giochi di strada per bambini”. Dalle 16 alle 17 una lezione di prova gratuita di recitazione “Viva la recitazione”, a cura della Bottega di Arlecchino. E poi: “Pickleball on the road” per imparare questo sport all’aria aperta a cura di BB tennis e “Se fossi come Coppi e Pogacar”, un simulatore interattivo sui rulli per testare le proprie capacità in salita a cura di Ciclistica Molassana. Presenti anche i mercatini solidali a cura di Angsa, mamme contro la fibrosi cistica.

Nel Municipio 4 Media Valbisagno, via Piacenza, sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra il civ. 305r e l’intersezione con via Emilia, dalle 7 alle 21. Nel Municipio 9 Levante, sarà chiuso il controviale via Gianelli Quinto – 30, dalle 9 alle 16. In caso di maltempo le iniziative potranno subire variazioni e rinvii.

Nel Municipio 5 Valpolcevera, che calendarizzerà l’iniziativa a gennaio, via Poli a Pontedecimo sarà chiusa al traffico auto dalle 10 alle 18. Dalle 13 alle 18, si terranno la mostra fotografica “Polcevera, il fiume che resiste. Dove la natura trova spazio tra acqua e cemento”, a cura di Silvio Vintaloro, e la presentazione del libro “La Via Postumia e la Tavola di Bronzo della Valpolcevera. Un aggiornamento” di Sergio Pedemonte, alle 16:30, in oratorio. E poi i figuranti storici della “Via del Sale” e “Feudo Polcevera” oltre al the e cioccolata calda a cura di “S.O.M.S. La Fratellanza” Pontedecimo. L’US Pontedecimo organizza la gimkana con bici per bambini. Alle 16.30 il saluto per i più piccoli di Spiderman saluta i bambini, alle 16:30.

Nel Municipio 6 Medio Ponente, sarà chiuso al traffico l’ultimo tratto di via D’Andrade e il primo tratto di via Vado fino a piazza Poch, il 14 dicembre dalle 8 alle 18

Nel Municipio 7 Ponente, sarà chiusa via Sabotino (parte a levante verso piazza Ponchielli) il 14 dicembre dalle 9 alle 18.

Il Municipio 9 Levante ha già aderito con la chiusura, la scorsa domenica, di piazza Leopardi.