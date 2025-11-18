  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Dramma

Esce dalla stanza di un B&B e cade dalle scale per quattro piani: morto turista

La tragedia questa sera in via Caffaro. Inutili i soccorsi della Croce verde genovese e del 118. Accertamenti dei carabinieri

morto via caffaro

Genova. Tragedia questa sera in via Caffaro. Un uomo di 73 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal quarto piano del B&B dove alloggiava. E’ successo intorno poco prima delle 20.

Secondo quanto ricostruito si tratterebbe di una caduta accidentale. L’uomo, un turista americano originario dell’Oregon che stava trascorrendo una vacanza a Genova con la moglie, è inciampato dopo essere uscito dalla stanza di un affittacamere ed è finito nella tromba delle scale del palazzo, al civico 31.

morto via caffaro
I carabinieri sul luogo della tragedia

Sul posto sono arrivati i volontari della Croce Verde genovese e l’automedica del 118, ma i soccorsi si sono rivelati inutili. Troppo gravi le ferite riportate. Secondo quanto emerso dai primi rilievi la ringhiera delle scale si è rotta nell’impatto.

Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri del nucleo operativo Genova Centro.

 

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.