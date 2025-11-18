Esce dalla stanza di un B&B e cade dalle scale per quattro piani: morto turista

Genova. Tragedia questa sera in via Caffaro. Un uomo di 73 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal quarto piano del B&B dove alloggiava. E’ successo intorno poco prima delle 20.

Secondo quanto ricostruito si tratterebbe di una caduta accidentale. L’uomo, un turista americano originario dell’Oregon che stava trascorrendo una vacanza a Genova con la moglie, è inciampato dopo essere uscito dalla stanza di un affittacamere ed è finito nella tromba delle scale del palazzo, al civico 31.

I carabinieri sul luogo della tragedia

Sul posto sono arrivati i volontari della Croce Verde genovese e l’automedica del 118, ma i soccorsi si sono rivelati inutili. Troppo gravi le ferite riportate. Secondo quanto emerso dai primi rilievi la ringhiera delle scale si è rotta nell’impatto.

Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri del nucleo operativo Genova Centro.