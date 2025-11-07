Cadavere nel rio Branega, verso l’identificazione: resta il giallo sulle cause della morte

Genova. Potrebbe presto avere un’identità l’uomo trovato morto nel greto del torrente Branega, sulle alture di Pra’, giovedì pomeriggio. Gli investigatori della squadra mobile, diretti da Carlo Bartelli e Antonino Porcino, nelle ultime 24 ore hanno raccolto tutti gli elementi a disposizione per portare a un’identificazione, così da capire innanzitutto a chi appartenga quel corpo notato a faccia in giù nel torrente da un escursionista.

Il recupero del corpo e i primi accertamenti

La zona un cui è stato trovato è molto impervia: per recuperare il corpo i vigili del fuoco hanno impiegato ore, scendendo nel torrente e riportandolo sulla strada con una lettiga dopo il sopralluogo del magistrato di turno, il sostituto procuratore Giancarlo Vona, e della medico legale.

A oggi si sa soltanto che sul corpo non ci sono segni evidenti di violenza e che l’uomo non aveva con sé i documenti né il telefono cellulare. La morte dovrebbe risalire al massimo a una settimana fa, ma la permanenza nell’acqua ha reso più difficili gli accertamenti e anche la datazione del momento del decesso. La vittima, dell’apparente età di circa 40 anni, indossava una maglietta bianca di una squadra di calcio marocchina, pantaloni blu scuro e scarpe da ginnastica.

Uomo trovato morto sulle alture di Pra’: si indaga in ogni direzione

La posizione in cui l’uomo è stato trovato – a faccia in giù, con una gamba piegata in modo innaturale e le braccia abbandonate- lascia pensare che possa essere caduto nella gola in cui scorre il torrente dalle rocce soprastanti, ma se si sia trattato di un incidente, di un malore, di un gesto volontario o qualcosa di più inquietante è ancora impossibile dirlo.

La procura ha disposto l’autopsia, che chiarirà quantomeno le cause del decesso. Sul perché l’uomo si trovasse lì, invece, resta ancora il mistero. Non risultano denunce di scomparsa che possano combaciare, e nessuno ha segnalato di avere visto qualcuno aggirarsi in zona nei giorni scorsi.