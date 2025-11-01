Morta la scrittrice genovese Francesca Duranti, Montanari: “Voce di straordinaria profondità”

Genova. È morta la scrittrice Francesca Duranti, tra le voci più significative della narrativa italiana della seconda metà del Novecento. Nata a Genova, è scomparsa a Lucca all’età di 90 anni.

I suoi romanzi sono spesso di vocazione autobiografica e segnati dalla mirabile unione fra realismo e sentimento, ironia e malinconia. La scrittrice è ricordata soprattutto per “La casa sul lago della luna” (Rizzoli, 1984), con il quale è stata finalista al Premio Strega, oltre che vincitrice del Premio Bagutta. Tra gli altri lavori, “Sogni mancini” e “L’ultimo viaggio della Canaria”, con i quali aveva vinto le edizioni 1997 e 2004 del Premio letterario nazionale per la donna scrittrice.

“Francesca Duranti ha rappresentato una voce di straordinaria profondità nella letteratura italiana, con una singolare capacità di raccontare le storie della borghesia con uno sguardo al tempo stesso disincantato e partecipe – la ricorda l’assessore alla Cultura del Comune di Genova Giacomo Montanari -. Tra i numerosissimi premi di altissimo prestigio, dal Campiello alle finali dello Strega, mi piace ricordare le due vittorie al premio Donna scrittrice di cui il Comune di Genova si appresta a lanciare la quarantesima edizione. I suoi libri restano un punto di riferimento straordinario per tutti quelli desiderano immergersi nell’animo delle persone, comprenderne i limiti e le fragilità, ma anche sperimentare la forza della perseveranza e la resistenza non solo fisica, ma anche morale”.

“Le più sentite condoglianze alla famiglia di Francesca Duranti da parte mia, della sindaca Salis, della giunta comunale, del presidente del Consiglio comunale Claudio Villa e di tutto il Comune di Genova”, conclude Montanari.