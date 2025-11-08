Molassana: litiga con un altro avventore in un bar e si ferisce con un coltellino: denunciato

Genova. Un genovese di circa 50 anni è stato denunciato ieri sera dalla polizia intervenuta in un bar a Molassana per una lite.

E’ successo intorno alle 19. L’uomo stava litigando con un altro avventore del locale e a un certo punto ha tirato fuori un piccolo coltellino che aveva in tasca.

Secondo quando riportato dai testimoni presenti tuttavia il 50enne, probabilmente ubriaco, si sarebbe inciampato e ferendosi da solo con il coltello che aveva in mano.

Sul posto sono arrivate le volanti della polizia. L’uomo è stato portato in ospedale per essere medicato, non è grave. Poi è stato denunciato per il porto dell’arma. L’altro avventore invece nel frattempo è fuggito. Indagini in corso.