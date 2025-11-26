  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Cultura

Black friday: sconto sul biglietto della mostra Moby Dick a Palazzo Ducale

Sarà un biglietto open, utilizzabile cioè fino alla chiusura della mostra su Moby Dick prevista per il 15 febbraio del prossimo anno

moby dick

Genova. Per il Black Friday sarà possibile visitare a un prezzo scontato la mostra Moby Dick. La balena. Storia di un mito dall’antichità all’arte contemporanea in corso a Palazzo Ducale.

Venerdì 28 novembre tutti coloro che vorranno viaggiare attraverso l’immortale storia di Moby Dick potranno usufruire di un biglietto ridotto di 10 euro anziché 14 (11,50 se l’acquisto è effettuato online con prevendita).

Sarà un biglietto open, utilizzabile cioè fino alla chiusura della mostra prevista per il 15 febbraio del prossimo anno.

La mostra collettiva prende le mosse dal romanzo di Herman Melville e presenta grandi installazioni video, sculture, arpioni, tele, fotografie e incisioni che indagano i grandi temi di questa straordinaria opera attraverso un viaggio tra epoche storiche, punti di vista e adattamenti. Si parte dall’arte visiva, ma si approda alla musica, al cinema, alla scienza e alla biologia grazie il filtro della letteratura. L’esposizione è prodotta da Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura in collaborazione con TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.