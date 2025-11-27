Garanzia Artigianato e Cassa Commercio, le misure regionali riaprono il 10 dicembre

Genova. “Riapriranno il 10 dicembre Garanzia Artigianato e Cassa Commercio, gli strumenti di accesso al credito regionali per favorire gli investimenti delle imprese dell’artigianato e del commercio”. Ad annunciarlo è il consigliere regionale delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana.

Le misure, rientranti nell’ambito delle attività del PR FESR Liguria 2021-2027, operano, per investimenti di almeno 10 mila euro, attraverso quattro forme di agevolazione combinate: la riassicurazione, l’abbuono di commissioni di garanzia, il contributo per la riduzione dei costi d’interesse e il contributo a fondo perduto.

Possono far richiesta di contributo a fondo perduto, nella misura massima del 50% dell’investimento effettuato e per un importo che può raggiungere i 30 mila euro, le imprese dell’entroterra, quelle in possesso di marchi di qualità (“Artigiani in Liguria”, “Botteghe storiche”, “Bottega Ligure”, “Liguria Gourmet”, “Genova Gourmet Bartender”, “Genova Gourmet Caffetteria” e/o marchi riconosciuti dalle Camere di Commercio liguri o promossi da Regione Liguria), le aziende che hanno maturato almeno vent’anni di attività, quelle avviate da non oltre un anno rispetto alla data di presentazione della domanda, le imprese femminili e quelle under 35.

“C’era molta attesa per questa riapertura – sottolinea Alessio Piana -. L’auspicio è che, come avvenuto in passato con le precedenti edizioni, queste opportunità si traducano presto in soluzioni di crescita e sviluppo per il nostro tessuto produttivo. L’artigianato e il commercio, specie quello di prossimità, sono settori indispensabili per l’economia regionale. Misure come queste, diventate ‘best practice’ a livello nazionale, si sono rivelate negli anni strumenti efficaci e indispensabili per continuare ad accompagnare nel futuro la tradizione imprenditoriale ligure”.

La presentazione delle domande, attraverso i Confidi convenzionati, in collaborazione con le associazioni di categoria rimarrà aperta sui portali dedicati del nuovo soggetto gestore, Mediocredito Centrale, fino al 31 marzo 2026.