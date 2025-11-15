Metropolitana, ancora chiusure serali anticipate per lavori di manutenzione e test dei nuovi treni

Genova. Il piano di manutenzione serale della metropolitana della prossima settimana prevede fasi di test sui nuovi treni in consegna, il pre-esercizio in fuori servizio dei nuovi treni già collaudati, la manutenzione dell’armamento ferroviario e degli impianti di spegnimento incendi e interventi di impermeabilizzazione delle gallerie.

Per consentire l’effettuazione dei lavori è prevista la chiusura anticipata della metro nelle sere di lunedì 17, martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 novembre. Le ultime partenze saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin.

Amt ricorda che la chiusura serale anticipata della metro consente di avere a disposizione le giuste tempistiche per l’effettuazione dei lavori previsti e di svolgere in sicurezza, ovvero senza la circolazione dei treni, tutte le attività programmate.

Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea 9 (Caricamento – Brin – Pontedecimo).