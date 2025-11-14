  • News24
Meteo, giornata nuvolosa con possibili piogge nell’entroterra. Fine settimana a rischio forti temporali previsioni

In serata inizia il peggioramento più marcato che porterà a fenomeni intensi su tutta la regione

Genova. Al mattino nubi irregolari e tempo asciutto sul Genovese centro-orientale e sul Levante. Tempo asciutto anche sull’estremo Imperiese e le Alpi Liguri. Tra il Genovese di ponente ed il Savonese piovaschi deboli o moderati specie a ridosso dei rilievi retrostanti la costa. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, mentre in serata si assisterà ad un’intensificazione dei fenomeni a ponente con rischio di rovesci ed occasionali temporali più intensi nelle vallate interne.

Due perturbazioni associate ad una vasta depressione in avvicinamento all’Europa occidentale interesseranno la Liguria tra sabato e domenica con fenomeni anche intensi. Venerdì prime piogge a ponente, in intensificazione in serata specie nelle aree interne, quando potrebbero assumere carattere di rovescio.

Venti: Tra moderati e forti da sud-est sul mare ed a tratti sul settore centro-orientale della costa, possibili locali ritorni da nord nelle vallate del Savonese.

Mari; Da mosso a molto mosso.

Temperature
Generalmente stazionarie.
Costa: min: +13°C/+16°C – max: +15°C/+19°C.
Interno: min: +5°C/+10°C – max: +11°C/+14°C.

