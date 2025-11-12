Liguria. Giornata che si apre con cielo nuvoloso o molto nuvoloso in particolare sul centro-Levante. Ecco le previsioni meteo per la Liguria a cura del Limet, associazione ligure di meteorologia.

Proprio sul centro-Levante non viene escluso qualche debole piovasco alternato anche a fugaci occhiate di sole. A Ponente invece ci saranno ampie schiarite. Nel corso del pomeriggio la nuvolosità andrà aumentando un po’ su tutta la regione e con essa anche l’instabilità. Pertanto ci sarà maggiore rischio di rovesci seppur deboli, soprattutto sul centro-levante.

Venti deboli o al più moderati da Sud/Sud-Est sul centro-levante della regione, deboli da nord a ponente. Mare poco mosso. Temperature

stazionarie sulla costa minime tra+10°C e +14°C, massime tra +15°C e +20°C. Nell’interno minime tra +0°C e +8°C, massime tra +11°C e +17°C.

Previsioni meteo giovedì 13 novembre

Cieli coperti sul settore centro-orientale con possibili deboli piovaschi intermittenti. Cieli molto nuvolosi altrove con possibili schiarite alternate a lunghi periodi caratterizzati da nuvolosità bassa serrata. Ampie schiarite in mattinata sull’imperiese occidentale. Venti da sud-est, tesi. Mare

generalmente mosso. Temperature stazionarie.

Previsioni venerdì 14 novembre

Giornata analoga alla precedente dal punto di vista meteorologico; cieli molto nuvolosi su tutto il territorio regionale. Deboli piovaschi saranno possibili tra genovesato occidentale e savonese. Venti forti dai quadranti meridionali. Mari mossi. Temperature stazionarie.