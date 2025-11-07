  • News24
Meteo, Liguria sfiorata dalle perturbazioni: qualche goccia nel pomeriggio, ma domani torna il sereno previsioni

Miglioramento nel fine settimana con ampie zone di sereno specie lungo le coste ed assenza di ulteriori fenomeni

Generico novembre 2025

Genova. Nel corso della notte progressivo aumento della nuvolosità su tutta la regione. Dalle prime ore del mattino piogge deboli o moderate in arrivo a ponente con locali rovesci sul Savonese occidentale. Qualche fiocco di neve nel comparto delle Alpi Liguri oltre i 1800-2000 metri. Entro mezzogiorno parziale estensione delle precipitazioni (deboli ed intermittenti) al settore centro-orientale costiero, con fenomeni più intensi in mare aperto; tempo più asciutto sui versanti padani centro-orientali a parte pioviggini sparse. Nel pomeriggio ancora qualche debole pioggia lungo la fascia costiera specie del settore orientale e del Savonese, in attenuazione in serata, altrove tempo asciutto.

Situazione; Una perturbazione lambirà la nostra regione nella giornata di venerdi 7 novembre con piogge più probabili a ponente. Miglioramento nel fine settimana con ampie zone di sereno specie lungo le coste ed assenza di ulteriori fenomeni.

Venti: In progressivo rinforzo fino a tesi dai quadranti settentrionali sul settore centro-occidentale della costa, con raffiche tra i 60 ed i 70km/h sui valichi ed allo sbocco delle vallate. Ventilazione più spenta e variabile a levante.

Mari: Stirato sotto costa, da mosso a molto mosso al largo.

Temperature: In aumento le minime specie nelle aree interne, in calo le massime specie sul settore centro-occidentale
Costa: min: +10°C/+14°C – max: +15°C/+18°C.
Interno: min: 3°C/+8°C – max: +10°C/+14°C.

