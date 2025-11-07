Genova. Nel corso della notte progressivo aumento della nuvolosità su tutta la regione. Dalle prime ore del mattino piogge deboli o moderate in arrivo a ponente con locali rovesci sul Savonese occidentale. Qualche fiocco di neve nel comparto delle Alpi Liguri oltre i 1800-2000 metri. Entro mezzogiorno parziale estensione delle precipitazioni (deboli ed intermittenti) al settore centro-orientale costiero, con fenomeni più intensi in mare aperto; tempo più asciutto sui versanti padani centro-orientali a parte pioviggini sparse. Nel pomeriggio ancora qualche debole pioggia lungo la fascia costiera specie del settore orientale e del Savonese, in attenuazione in serata, altrove tempo asciutto.
Situazione; Una perturbazione lambirà la nostra regione nella giornata di venerdi 7 novembre con piogge più probabili a ponente. Miglioramento nel fine settimana con ampie zone di sereno specie lungo le coste ed assenza di ulteriori fenomeni.
Venti: In progressivo rinforzo fino a tesi dai quadranti settentrionali sul settore centro-occidentale della costa, con raffiche tra i 60 ed i 70km/h sui valichi ed allo sbocco delle vallate. Ventilazione più spenta e variabile a levante.
Mari: Stirato sotto costa, da mosso a molto mosso al largo.
Temperature: In aumento le minime specie nelle aree interne, in calo le massime specie sul settore centro-occidentale
Costa: min: +10°C/+14°C – max: +15°C/+18°C.
Interno: min: 3°C/+8°C – max: +10°C/+14°C.