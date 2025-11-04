  • News24
Meteo, giornata a tratti nuvolosa ma stabile. Temperature in calo previsioni

Si apre un periodo stabile meteorologicamente, sulla nostra regione, con giornate caratterizzate da cieli tersi e veloci transiti di nuvolosità alta stratificata

Genova. Mattinata con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutti i settori, con locali foschie o banchi di nebbia sui versanti padani, in rapido dissolvimento mattutino. Nel corso del pomeriggio è atteso il transito di nuvolosità alta stratificata a partire dal settore Centro-Occidentale della regione, in estensione serale al settore Orientale.

Escursione termica marcata tra le ore diurne e quelle notturne.

Venti: deboli a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in serata e dai quadranti meridionali nel corso della mattinata e del pomeriggio. Possibili locali rinforzi dai quadranti settentrionali in serata sul settore centrale.

Mari: poco mossi o quasi calmi sotto costa; Localmente mossi al largo.

Temperature: in lieve ed ulteriore calo nei valori minimi con possibili gelate nelle aree interne. Massime generalmente stazionarie.
Costa: min: +8°C/+15°C – max: +16°C/+21°C.
Interno: min: -1°C/+8°C – max: +11°C/+18°C.

