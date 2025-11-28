Genova. Su tutta la regione bel tempo con cielo sereno. Velature o nubi alte in arrivo nel pomeriggio-sera da ovest con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato al tramonto.

Correnti secche settentrionali assicureranno tempo stabile su tutta la Liguria fino a sabato. Domenica 30 novembre l’arrivo di una perturbazione determinerà un peggioramento con possibili piogge su buona parte della regione.

Venti: Tesi da nord, con raffiche anche superiori a 60-70 km/h nelle vallate esposte del Genovese occidentale e Savonese tra la notte e la mattinata. Progressiva attenuazione del vento nel pomeriggio fino a debole in serata. Raffiche di tramontana localmente superiori ai 60-70 Km/h nelle vallate esposte del Genovese occidentale e Savonese tra la notte e le prime ore del mattino.

Mari: Stirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature: Minime stazionarie con gelate nelle vallate interne, massime in generale aumento.

Costa: min: +5°C/+10°C – max: +13°C/+17°C.

Interno: min: -5°C/+6°C – max: +9°C/+12°C.