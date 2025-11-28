  • News24
Ma freddo

Meteo, la tramontana assicura il bel tempo su Genova e la Liguria. Ma domenica torna la pioggia previsioni

Correnti secche settentrionali assicureranno tempo stabile su tutta la Liguria fino a sabato. Domenica 30 novembre l’arrivo di una perturbazione determinerà un peggioramento con possibili piogge su buona parte della regione

Generico novembre 2025

Genova. Su tutta la regione bel tempo con cielo sereno. Velature o nubi alte in arrivo nel pomeriggio-sera da ovest con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato al tramonto.

Domenica 30 novembre l'arrivo di una perturbazione determinerà un peggioramento con possibili piogge su buona parte della regione.

Venti: Tesi da nord, con raffiche anche superiori a 60-70 km/h nelle vallate esposte del Genovese occidentale e Savonese tra la notte e la mattinata. Progressiva attenuazione del vento nel pomeriggio fino a debole in serata. Raffiche di tramontana localmente superiori ai 60-70 Km/h nelle vallate esposte del Genovese occidentale e Savonese tra la notte e le prime ore del mattino.

Mari: Stirato sotto costa, mosso al largo.
Temperature: Minime stazionarie con gelate nelle vallate interne, massime in generale aumento.
Costa: min: +5°C/+10°C – max: +13°C/+17°C.
Interno: min: -5°C/+6°C – max: +9°C/+12°C.

