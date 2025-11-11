  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Cambia

Meteo, cielo nuvoloso ma con poca pioggia: temperature in lieve ripresa previsioni

Infiltrazioni umide nei bassi strati causano un netto incremento della nuvolosità sulla nostra regione, con cieli molto nuvolosi o localmente coperti e possibili deboli pioviggini a partire dalla giornata di martedì

Generico novembre 2025

Genova. Nuvolosità in netto aumento già nel corso della nottata con cieli molto nuvolosi o coperti tra Genovesato e Savonese Centro-Orientale, con deboli piovaschi possibili entro pranzo sul Ponente Genovese e aree interne limitrofe. Cieli molto o parzialmente nuvolosi altrove con schiarite più ampie sul settore centrale a partire dalle ore pomeridiane. Ampie schiarite su Imperiese e Spezzino con tempo più asciutto e lunghi periodi soleggiati . Transito di nuvolosità alta stratificata in quota a partire dalla tarda mattinata.

Infiltrazioni umide nei bassi strati causano un netto incremento della nuvolosità sulla nostra regione, con cieli molto nuvolosi o localmente coperti e possibili deboli pioviggini a partire dalla giornata di martedì.

Venti: deboli o al più moderati da Sud/Sud-Est con locali rinforzi nel corso del pomeriggio davanti alle coste del Tigullio e sul Golfo di Genova.

Mari: poco mossi o localmente mossi al largo.

Temperature: in generale aumento, specie nei valori minimi nelle aree interne.
Costa: min: +11°C/+16°C – max: +16°C/+20°C.
Interno: min: +2°C/+11°C – max: +11°C/+18°C.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.