Genova. Nuvolosità in netto aumento già nel corso della nottata con cieli molto nuvolosi o coperti tra Genovesato e Savonese Centro-Orientale, con deboli piovaschi possibili entro pranzo sul Ponente Genovese e aree interne limitrofe. Cieli molto o parzialmente nuvolosi altrove con schiarite più ampie sul settore centrale a partire dalle ore pomeridiane. Ampie schiarite su Imperiese e Spezzino con tempo più asciutto e lunghi periodi soleggiati . Transito di nuvolosità alta stratificata in quota a partire dalla tarda mattinata.

Infiltrazioni umide nei bassi strati causano un netto incremento della nuvolosità sulla nostra regione, con cieli molto nuvolosi o localmente coperti e possibili deboli pioviggini a partire dalla giornata di martedì.

Venti: deboli o al più moderati da Sud/Sud-Est con locali rinforzi nel corso del pomeriggio davanti alle coste del Tigullio e sul Golfo di Genova.

Mari: poco mossi o localmente mossi al largo.

Temperature: in generale aumento, specie nei valori minimi nelle aree interne.

Costa: min: +11°C/+16°C – max: +16°C/+20°C.

Interno: min: +2°C/+11°C – max: +11°C/+18°C.