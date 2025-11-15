Genova. Due intense perturbazioni interesseranno la Liguria nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 novembre, con strascichi anche nella giornata di lunedì 17. Possibili piogge intense e locali temporali associati a cumulate piovose elevate. Ecco le previsioni di Limet per Genova e la Liguria valide per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo per sabato 15 novembre

Avvisi

Precipitazioni intense associate a temporali con cumulate piovose elevate. Venti sostenuti di Scirocco sul Golfo.

Cielo e fenomeni

Tra la notte e la mattinata piogge intense associate a temporali solo localmente e parzialmente stazionari interesseranno la Val Bormida orientale, Val d’Erro, Orba e Stura. Lungo le coste sottostanti i rovesci si presenteranno più irregolari. Piogge meno frequenti tra il Savonese di ponente e l’Imperiese, tempo ancora asciutto a levante a parte brevi rovesci nell’entroterra. Nella mattinata estensione dei fenomeni al Genovese e nel pomeriggio anche al Levante con accumuli elevati nelle aree interne e zone costiere soggette ad eventuali convergenze, più probabili nel Genovese. A ponente rovesci più intermittenti associati a pause. In tarda serata temporanea pausa dei fenomeni con rovesci solo locali e sporadici.

Venti

Tra moderati e forti da sud-est sul mare ed a tratti sul settore centro-orientale della costa; possibili locali ritorni da nord nelle vallate del Savonese e del Genovese di ponente.

Mari

In genere molto mosso.

Temperature

In calo le minime sui versanti padani occidentali, stazionarie altrove, massime in generale calo. Sulla costa minime tra 11 e 16 gradi, massime tra 13 e 17 gradi. Nell’interno minime tra 4 e 11 gradi, massime tra 8 e 13 gradi.

Previsioni meteo per domenica 16 novembre

Avvisi

Possibili piogge intense e temporali con cumulate piovose elevate. Venti sostenuti sul Golfo.

Cielo e fenomeni

Dopo una breve pausa notturna, ripresa dei rovesci su Imperiese e settore centro-orientale al mattino. Nel pomeriggio piogge intense sul settore centrale con accumuli localmente elevati. Piogge e rovesci anche sul resto della regione, in attenuazione in serata sull’estremo ponente. Seguire i prossimi bollettini

Venti

Moderati o forti tra sud e sud-est, con ritorni da nord nelle vallate savonesi e genovesi.

Mari

Generalmente molto mosso.

Temperature

In ulteriore calo sotto le precipitazioni più forti, stazionarie altrove.

Previsioni meteo per lunedì 17 novembre