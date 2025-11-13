Genova. L’estesa saccatura in atlantico determina flussi meridionali sul Mar Mediterraneo, portando deboli rovesci disorganizzati sulla Liguria, alternati a fasi più asciutte ed incorniciate da timidi sprazzi di sole. Ecco le previsioni di Limet per Genova e la Liguria valide per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo per giovedì 13 novembre

Cielo e fenomeni

Al mattino nuvolosità diffusa dal Savonese allo Spezzino, con isolati deboli pioviggini attese tra Capo Noli ed il Genovesato in prevalenza costieri o nel primo entroterra; cieli velati invece nell’Imperiese. Nelle ore pomeridiane ed in serata poche variazioni di sorta, eccezion fatta per un’estensione delle deboli precipitazioni anche tra l’Imperiese orientale ed il Savonese occidentale.

Venti

Al mattino deboli da nord su Imperiese e Savonese, da ovest-nord-ovest nello Spezzino, moderati da sud-est nel Genovesato.

Dalle ore centrali inizierà a prevalere lo Scirocco, a carattere moderato, su tutta la regione (eccetto l’Imperiese, dove permarrà un debole flusso settentrionale).

Mari

Poco mosso, localmente mosso.

Temperature

Generalmente stazionarie. Sulla costa minime tra 12 e 16 gradi, massime tra 16 e 19 gradi. Nell’interno minime tra 4 e 10 gradi, massime tra 12 e 15 gradi.

Previsioni meteo per venerdì 14 novembre

Cielo e fenomeni

Giornata simile alla precedente, con cieli da molto nuvolosi a coperti in particolare tra Savonese e Genovesato, dove non si esclude qualche debole piovasco. Primi rovesci nell’interno del savonese in tarda serata, prodromo del peggioramento atteso per sabato.

Venti

Moderati da sud-est

Mari

Generalmente mossi

Temperature

Stazionarie

Previsioni meteo per sabato 15 novembre