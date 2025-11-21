Genova. In nottata ultimi rovesci sparsi in risalita dal Mar Ligure sul levante della regione che potranno assumere anche carattere temporalesco, e con neve sull’Appennino a partire dai 500-600m. In mattinata alternanza tra nubi e schiarite. Rovesci isolati a partire dalla tarda mattinata in risalita sul settore centro-orientale. Fiocchi nell’entroterra dell’Imperiese, oltre i 900m. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità su tutta la regione, con nuovi rovesci in risalita dal mare tra Savonese e Tigullio. Neve nel corso del pomeriggio su Alpi Liguri (800-900m) e su Appennino di levante (oltre i 700-800m) al confine con l’Emilia-Romagna. In serata atteso un lieve aumento delle precipitazioni in particolare nel Savonese, con neve nell’interno a partire dai 600-700m, in calo a 400-500 in tarda serata.

La massa d’aria di matrice artico-marittima ha raggiunto l’Europa centro-meridionale, portando la prima neve della stagione sull’Appennino. Ancora condizioni instabili nei prossimi giorni, con rovesci sparsi sulla Liguria e neve nell’interno.

Venti: Vento teso già dal mattino da N su Savonese e Genovesato, con raffiche fino a 60-70km/h agli sbocchi vallivi. Debole o moderato da N altrove. Rotazione dai quadranti meridionali a levante nel pomeriggio, a carattere moderato, prima di una nuova rotazione in serata nuovamente da nord. Nella tarda serata vento forte da N tra Imperiese e Genovesato e sul Tigullio, con raffiche fino a 70-80km/h agli sbocchi vallivi

Mari: Stirati sui settori centro-occidentali, mossi su quelli orientali e al largo. In serata molto mossi, localmente agitati al largo dell’Imperiese (moto ondoso in allontanamento dalla costa).

Temperature: In calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Costa: min: +4°C/+9°C – max: +8°C/+13°C.

Interno: min: -4°C/+5°C – max: -2°C/+10°C.