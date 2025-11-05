Liguria. Prosegue ancora per qualche giorno il meteo stabile in Liguria con clima mite per il periodo. Secondo le previsioni del Limet, associazione ligure di meteorologia, mattinata con cieli sereni o al più leggermente velati su tutti i settori, con locali foschie o banchi di nebbia sui versanti padani, in rapido dissolvimento mattutino. Nel corso del pomeriggio il cielo resterà ancora in prevalenza sereno su tutta la regione. Venti moderati o a tratti tesi al mattino da nord su genovese e savonese, più deboli altrove. Al pomeriggio venti deboli meridionali ovunque. Mari poco mossi o quasi calmi. Temperature stazionarie sulla costa minime tra +8 e +12°C, massime tra +16 e +21°C. Nell’interno minime tra -1 e +7°C, massime tra +11 e +18°C.

Meteo in Liguria giovedì 6 novembre

Al mattino velature in transito sul settore Centro-Occidentale della regione con anche locali banchi di nebbia sui versanti padani occidentali. Nel corso del pomeriggio la nuvolosità andrà via via aumentando anche sul resto della regione, pur senza fenomeni. Venti moderati prevalenti da nord-est, mare poco mosso sul centro-levante, mosso a Ponente. Temperature stazionarie.

Venerdì 7 novembre

Attenzione ai venti tesi dai quadranti settentrionali. Aumento della nuvolosità su tutta la regione con possibili rovesci più probabili sul settore centro-occidentale. Mare mosso. Temperature minime in aumento, massime in calo.

Seguire i prossimi aggiornamenti.