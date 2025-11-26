Liguria. Da oggi un sistema depressionario andrà a posizionarsi sul centro Italia imprimendo così flussi nord-orientali sulla Liguria, ecco le previsioni meteo.

Il Limet, Associazione ligure di meteorologia, prevede sulla Liguria raffiche di tramontana localmente superiori ai 60-70 Km/h nelle vallate esposte del genovese occidentale e del savonese.

Fin dal mattino la nostra regione sarà interessata dal transito di nubi medio-alte provenienti da Nord, che saranno più compatte sul versante padano, meno su quello costiero. Nel pomeriggio la situazione resterà pressochè invariata con questo passaggio di nubi alte che a tratti copriranno il cielo, ma senza fenomeni.

Venti tesi ovunque da Nord ma forti con raffiche anche superiori a 60-70 km/h nelle vallate esposte del genovese occidentale e savonese. Mare stirato sotto costa, mosso o a tratti molto mosso al largo. Temperature generalmente stazionarie sulla costa minime tra +5 e +9°C, massime tra +11° e 15°C. Nell’interno minime tra -1° e +4°C, massime tra +8° e +12°C.

Giovedì 27 novembre, il meteo in Liguria

Le raffiche di tramontana / grecale localmente superiori ai 60-70 Km/h proseguiranno anche giovedì.

Giornata stabile e soleggiata sul centro levante della regione, transito di nubi medio-alte a levante ma senza fenomeni. Venti, come detto, forti dai quadranti settentrionali con rinforzi sugli sbocchi vallivi del genovese-savonese e nelle aree esposte al Grecale dell’entroterra di Levante. Mare stirato sotto costa, mosso o molto mosso al largo. Temperature stazionarie

Venerdì 28 novembre

Ancora raffiche di tramontana superiori ai 50 Km/h sugli sbocchi vallivi del savonese-genovese Occidentale al mattino.

Giornata stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Venti tesi dai quadranti settentrionali. Mare stirato sotto costa e mosso o molto mosso al largo. Temperature stazionarie. Seguire i prossimi aggiornamenti.