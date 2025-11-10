Liguria. Il meteo in Liguria è reso stabile, dopo il fine settimana trascorso, anche nella prima parte di questa settimana, dall’espansione dell’anticiclone sul Mediterraneo, contraltare di un vasto sistema depressionario al largo delle coste portoghesi. Secondo il centro meteo Limet saranno tuttavia possibili infiltrazioni umide tra Alto Tirreno e Mar Ligure.

Meteo Liguria per oggi, lunedì 10 novembre

Il meteo Liguria di oggi vedrà cieli sereni o poco nuvolosi nella prima mattinata sui versanti marittimi, mentre saranno presenti foschie o locali banchi di nebbia sui versanti padani, in dissolvimento. Nuvolosità alta stratificata in aumento a Ponente col progredire della giornata, e poi in estensione ai restanti settori nelle ore pomeridiane. Una nuvolosità bassa in sviluppo davanti alle coste del Savonese e Genovesato andrà ad alternarsi a più ampie schiarite nel corso del pomeriggio e della serata.

Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali in mattinata, in rotazione pomeridiana ai quadranti meridionali sotto costa. Mari poco mossi o quasi calmi.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo con gelate nelle aree del profondo entroterra e valori diffusamente inferiori ai 10 gradi sulla costa. Massime in generale aumento. Saranno comprese sulla costa tra 7 e 20 gradi, nell’interno tra -3 e 18.

Il meteo in Liguria per domani, martedì 11 novembre

Nuvolosità bassa, anche serrata, andrà interesserà il settore centro occidentale per tutto martedì, con possibili pioviggini o deboli piogge, più probabili nella seconda parte di giornata, sulle coste savonesi. Periodi soleggiati più prolungati sullo Spezzino nel corso della giornata.

Venti deboli o al più moderati da Sud, Sud-Est con locali rinforzi nel corso del pomeriggio davanti alle coste del Tigullio e sul Golfo di Genova. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi al largo delle coste del Medio Levante. Temperature minime in aumento, specialmente nelle aree interne. Massime stazionarie.

Il meteo per mercoledì 12 novembre

Il meteo in Liguria sarà caratterizzato da una copertura nuvolosa in aumento sul settore centro orientale della regione, dove non si escludono deboli piovaschi a partire dal tardo pomeriggio. Qualche schiarita sulla Riviera di Ponente nelle ore centrali della giornata. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi. Temperature in generale aumento, specialmente nei valori massimi.