Genova. Tornano condizioni meteo di stabilità in Liguria dopo un weekend trascorso all’insegna del maltempo. Secondo il centro meteo Limet avremo quindi cieli poco o parzialmente nuvolosi ma un’escursione termica marcata tra le prime ore del mattino e le ore centrali della giornata.

Meteo Liguria oggi lunedì 3 novembre

Cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Liguria, saranno tuttavia possibili locali banchi di nebbia col sorgere del sole nelle vallate dell’entroterra e sui versanti padani, in rapido dissolvimento mattutino.

Velature in veloce transito a Levante nel corso del pomeriggio.

Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali, con rinforzi a regime di burrasca tra Genovesato e Savonese costiero e al largo in mattinata. Rotazione ai quadranti meridionali nel corso del pomeriggio a Levante. Deboli o al più moderati da Nord a Ponente per l’intero periodo.

Mari stirati sotto costa, molto mossi o localmente agitati in mattinata al largo e lungo le coste di Levante.

Temperature in sensibile calo nei valori minimi, specie nelle aree interne ma in generale aumento nei valori massimi sulla Riviera di Ponente. Saranno comprese sulla costa tra 10 e 23 gradi, nell’interno tra zero e 19.

Il meteo per domani, martedì 4 novembre

Velature in transito sul settore Centro-Occidentale della regione. Cieli sereni o al più poco nuvolosi sui restanti settori per l’intero periodo.

Venti deboli a regime di brezza con locali rinforzi dai quadranti settentrionali in serata sul settore centrale. Mari in rapida scaduta notturna, con mari mossi o più diffusamente poco mossi a partire dalla mattinata.

Temperature minime stazionarie con locali gelate nelle aree dell’entroterra nelle primissime ore del mattino. Massime stazionarie o in leggera diminuzione.

Meteo 5 novembre

Cieli sereni o velati su tutti i settori per l’intero periodo. Venti a regime di brezza, dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in serata e dai quadranti meridionali tra mattina e pomeriggio. Mari poco mossi o quasi calmi. Temperature in leggera diminuzione nei valori minimi nelle aree interne.