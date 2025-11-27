Genova. Il meteo in Liguria nei prossimi giorni vede cieli sereni e forti correnti settentrionali, per l’effetto di un vortice depressionario che interessa, invece, il centro-sud Italia: le previsioni del tempo del centro meteo Limet.

Il meteo Liguria di oggi, giovedì 27 novembre

Cieli tersi fin dal mattino e lungo tutto l’arco della giornata sulla Liguria, salvo presenza di qualche sporadica nube sull’Appennino orientale in mattinata.

Venti tesi ovunque da nord, con raffiche anche superiori a 60-70 km/h nelle vallate esposte del Genovese occidentale e Savonese. Intensità delle correnti in lieve calo nel corso del pomeriggio. Mare tirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature minime in aumento a ponente, in calo sul settore centrale. Massime generalmente stazionarie. Saranno comprese sulla costa tra 5 e 14 gradi, nell’interno tra -4 e 12.

Il meteo per venerdì 28 novembre

Giornata con meteo stabile e soleggiato sul centro levante della Liguria aumento delle nubi nella seconda parte della giornata a ponente, ma senza precipitazioni al seguito.

Venti moderati da Nord-Nord Est a tratti forti con rinforzi sugli sbocchi vallivi del Genovese-Savonese. Mari stirati sotto costa, mossi al largo, in scaduta a poco mosso in serata. Temperature stazionarie, massime in aumento sul centro-levante

Il meteo di sabato 29 novembre

Alternanza tra fasi nuvolose e schiarite – più ampie a ponente – sia in mattinata che nelle ore pomeridiane e serali. Venti deboli, a tratti moderati dai quadranti settentrionali, in rotazione a Sud Est e intensificazione nel tardo pomeriggio. Mare poco mosso. Temperature stazionarie.