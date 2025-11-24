Liguria. Il meteo in Liguria nelle prossime ore sarà influenzato da un nuovo impulso di aria fredda dal Nord Europa. Sul settore orientale della regione precipitazioni a carattere di rovescio e nevicate: a quote medio-alte a Levante e medio-basse sui versanti padani. Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e i prossimi giorni a Genova e in Liguria

Il meteo di oggi, lunedì 24 novembre

Il meteo in Liguria, come ieri, sarà piuttosto asciutto su gran parte della regione ma in prima mattinata vedrà precipitazioni anche moderate o forti a carattere di rovescio o temporale sullo Spezzino. Quota neve in netto rialzo sull’Appennino centro-orientale, fin sopra i 1300-1500 metri. Qualche possibile piovasco anche sulla Riviera di Ponente.

Tra tardo pomeriggio e serata, le sacche di aria fredda ancora presenti tra basso Alessandrino e Valle Stura – Scrivia, con un temporaneo incremento delle precipitazioni sul settore centrale, potranno far scaturire deboli nevicate o episodi di gelicidio a quote medio-basse (localmente 300-400 metri nelle zone citate) fino alla prima nottata con possibili locali cumulate al suolo, nell’ordine di qualche centimetro.

Deboli piovaschi sulla costa tra Genovese e Spezzino, in esaurimento notturno. Nevicate in serata sul comparto delle Alpi Liguri.

Venti moderati di Libeccio su Imperiese costiero e Levante regionale. Deboli o al più moderati dai quadranti settentrionali tra Genovese e Savonese. Mari molto mossi o localmente agitati con onda di Libeccio.

Temperature in aumento, sulla costa saranno comprese tra 6 e 15 gradi, nell’entroterra tra -2 e 12.

Il meteo di domani, martedì 25 novembre

Nuvolosità sparsa in mattinata con possibili piovaschi intermittenti sullo Spezzino orientale. Netto miglioramento delle condizioni meteo Liguria altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

Venti deboli o moderati da settentrione, con locali rinforzi sugli sbocchi vallivi del Genovese e Savonese. Mari

molto mossi a Ponente e agitati sulle coste del Centro-Levante e al largo: onda di libeccio fino a 2-2.5 metri.

Temperature stazionarie con gelate mattutine nelle aree interne, più consistenti sui versanti padani occidentali.

Meteo Liguria mercoledì 26 novembre

Quella di mercoledì da un punto di vista meteo sarà una giornata stabile con cieli sereni o al più velati. Venti tesi dai quadranti settentrionali. Mari stirati sotto costa e molto mossi o agitati al largo. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione.