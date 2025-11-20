Liguria. In arrivo un netto peggioramento delle condizioni meteo in Liguria a causa dell’arrivo di una massa d’aria di matrice artica: secondo il centro meteo Limet atteso nei prossimi giorni un deciso calo delle temperature accompagnato dalle prime nevicate della stagione sul Nord Ovest.

Meteo Liguria per oggi, giovedì 20 novembre

In mattinata sulla Liguria il meteo vedrà in prevalenza cieli poco nuvolosi sul settore costiero centro-occidentale, entroterra Imperiese e Bormida occidentale; maggiore nuvolosità a levante, in particolare nell’interno dove non si escludono brevi rovesci sparsi. Possibili banchi di nebbia sui versanti padani del settore centrale.

Nel pomeriggio nuvolosità più uniforme su gran parte della regione: i settori centro-occidentali saranno infatti alle prese con nubi alte stratificate, più compatte a ponente, dove non si escludono sfiocchettate sulle Alpi Liguri sopra i 1500-1600 metri. Rovesci sparsi disorganizzati a levante in serata, con i primi fiocchi visibili sull’Appennino di Levante oltre i 1200-1300 metri.

Venti tesi e rafficati già dal mattino da Nord su Savonese e Genovesato, con raffiche fino a 60-70 chilometri orari agli sbocchi vallivi. Correnti da deboli a moderate dai quadranti meridionali a Ponente e Levante, Libeccio sostenuto dalle Cinque Terre verso est.

Mare stirato sotto costa tra Savonese e Genovesato. Mosso sugli altri settori, molto mosso al largo.

Temperature in calo nei valori massimi sul settore centrale: la minima, in lieve calo, si registrerà su molte zone in serata per via dell’ingresso di aria fredda da Nord Ovest. Saranno comprese sulla costa tra 6 e 15 gradi, nell’interno tra -4 e 12.

Il meteo per domani, venerdì 21 novembre

Giornata con meteo instabile in Liguria e di stampo invernale: la formazione di un minimo sul Mar Ligure determina una rotazione ciclonica dei venti, che porterà a deboli rovesci sparsi su gran parte della regione.

Neve in mattinata nell’interno del Savonese e del Genovesato occidentale oltre i 300 400 metri, oltre i 700 800 metri nel Genovesato orientale e sull’Appennino Ligure. Neve anche sulle Alpi Liguri. Alternanza tra sole e nubi sui settori costieri dell’Imperiese e dal Genovesato verso est, con qualche breve rovescio possibile in queste zone.

Venti sostenuti da Nord sui settori centro-occidentali specialmente in serata. A levante in mattinata deboli dai quadranti meridionali, in rotazione da Nord Est in serata. Mari stirati sui settori centro-occidentali, mossi su quelli orientali e al largo. In serata molto mossi, localmente agitati al largo dell’Imperiese (moto ondoso in allontanamento dalla costa). Temperature in ulteriore lieve calo.

Meteo per sabato 22 novembre

Nel corso della nottata ancora precipitazioni sparse, a carattere nevoso nei settori interni del Savonese (300-400 metri), Genovesato (400-500 metri) e Alpi Liguri, in via di miglioramento nelle prime ore del mattino. Seguono cieli inizialmente da poco nuvolosi a nuvolosi, in rapido miglioramento nel corso della giornata.

Venti tesi a tratti forti da Nord, con raffiche oltre i 60-70 chilometri orari agli sbocchi vallivi. Mare stirato sotto costa su tutti i settori, inizialmente da agitato a molto agitato al largo dell’imperiese (in allontanamento dalla costa). Temperature massime stazionarie o in lieve rialzo, minime in calo in serata.