Liguria. Dopo un weekend fortemente perturbato, si apre un periodo più stabile sulla nostra regione, con cieli in rasserenamento e temperature in sensibile calo nel corso della settimana. Sono le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e i prossimi giorni a Genova e in Liguria.

Il meteo Liguria per oggi, lunedì 17 novembre

Nelle prime ore della mattinata ancora possibili forti piogge sull’estremo Levante. Attenzione per raffiche di venti da Nord superiori ai 50 Km/h sugli sbocchi vallivi del Genovese e del Savonese Centro-Orientale in serata. Mari agitati a Levante con onda significativa localmente superiore ai 2.5 metri.

Miglioramento delle condizioni meteo in Liguria a partire dalle ore centrali con fenomeni in esaurimento e ampie schiarite anche a Levante. Nuvolosità in temporaneo aumento nel corso della serata con possibili rovesci localizzati a sfondo temporalesco a Levante.

Temperature in diminuzione nei valori minimi nelle aree interne. In deciso aumento nei valori massimi, specialmente nelle aree interne e più generalmente nel settore Centro-Occidentale. Saranno comprese sulla costa tra 9 e 20 gradi, nell’interno tra 1 e 17.

Il meteo di domani, martedì 18 novembre

In Liguria meteo stabile e soleggiato sulla costa. Nuvolosità sparsa sull’estremo Levante in mattinata e più diffusamente sui versanti padani a partire dal pomeriggio, senza fenomeni associati.

Venti forti dai quadranti settentrionali per tutto il periodo sui versanti marittimi e sulle creste appenniniche. Raffiche localmente superiori ai 70-80 Km/h in mattinata.

Mari stirati sotto costa, agitati al largo. Temperature in sensibile calo, specie dopo il tramonto. Valori minimi localmente inferiori ai +7/+8°C sulla costa e diffusamente inferiori ai +2/+3°C nelle aree interne.

Il meteo per mercoledì 19 novembre

L’ingresso di aria fredda dalla valle del Rodano determina un debole peggioramento sulla nostra regione: Saranno possibili deboli piovaschi sul Medio-Levante e qualche fiocco al di sopra dei 1000 metri. Venti da nord sul Centro-Ponente e dai quadranti meridionali a Levante. Mari generalmente mossi. Temperature in diminuzione con gelate diffuse nelle aree dell’entroterra.