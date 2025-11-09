  • News24
Cosa ci aspetta

Meteo Liguria: domenica di bel tempo e cieli tersi, ma tornerà la pioggia

Le previsioni del tempo per le prossime ore

Generico novembre 2025

Liguria. Domenica all’insegna del bel tempo in Liguria prima del ritorno di un fronte di maltempo a partire da lunedì sera.

Secondo le previsioni del centro meteo Limet, su tutta la regione il cielo sarà sereno, con qualche eccezione sui versanti padani centro-occidentali dove saranno possibili nubi basse o banchi di nebbia. Dalle ore centrali della giornata, si assisterà ad un progressivo dissolvimento della nuvolosità nelle zone interne.

Sul resto del territorio regionale non sono attesi cambiamenti di rilievo, a parte il transito di qualche locale annuvolamento, di tipo medio-alto, tra il tardo pomeriggio e la serata.

I venti sono deboli o moderati, con rinforzi fino a forti, dai quadranti settentrionali tra Genova e Capo Mele, deboli a regime variabile altrove, il mare poco mosso, localmente mosso al largo.

Le temperature minime sono stazionarie o in lieve calo, massime stabili:

  • Costa: min: +8°C/+13°C – max: +16°C/+19°C.
  • Interno: min: -2°C/+7°C – max: +10°C/+15°C.
