Meteo Liguria: domenica di bel tempo e cieli tersi, ma tornerà la pioggia

Liguria. Domenica all’insegna del bel tempo in Liguria prima del ritorno di un fronte di maltempo a partire da lunedì sera.
Secondo le previsioni del centro meteo Limet, su tutta la regione il cielo sarà sereno, con qualche eccezione sui versanti padani centro-occidentali dove saranno possibili nubi basse o banchi di nebbia. Dalle ore centrali della giornata, si assisterà ad un progressivo dissolvimento della nuvolosità nelle zone interne.
Sul resto del territorio regionale non sono attesi cambiamenti di rilievo, a parte il transito di qualche locale annuvolamento, di tipo medio-alto, tra il tardo pomeriggio e la serata.
I venti sono deboli o moderati, con rinforzi fino a forti, dai quadranti settentrionali tra Genova e Capo Mele, deboli a regime variabile altrove, il mare poco mosso, localmente mosso al largo.
Le temperature minime sono stazionarie o in lieve calo, massime stabili:
- Costa: min: +8°C/+13°C – max: +16°C/+19°C.
- Interno: min: -2°C/+7°C – max: +10°C/+15°C.