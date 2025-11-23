Liguria. Si avvia verso la fine la breve pausa stabile, all’insegna del freddo, degli ultimi giorni: l’intervento di un flusso umido atlantico andrà gradualmente a scalzare la massa d’aria gelida affluita in questi giorni, riportando la pioggia sulla Liguria.
Previsioni meteo Liguria domenica 23 novembre
Per la giornata di domenica 23 novembre Limet prevede al mattino un aumento della nuvolosità sul settore centro-orientale con possibilità di precipitazioni al più moderate che andranno a prediligere la fascia costiera. Nell’interno deboli nevaschi sull’appennino centro-orientale al di sopra degli 8-900 m; quota neve in aumento. Durante il pomeriggio/sera fenomeni più isolati.
I venti si impostano ciclonici moderati sul Golfo, rinforzi da scirocco in giornata tra Genova e Tigullio, libeccio in rinforzo dal pomeriggio sera sul Ligure al largo. Mare inizialmente poco mosso, tendente a mosso. Moto ondoso in aumento fino a molto mosso dal pomeriggio sera al largo.
Le temperature minime costiere e a fondovalle potranno ancora diminuire durante la notte, massime in aumento ovunque:
- Costa: min: +3°C/+8°C – max: +10°C/+13°C
- Interno: min: -5°C/+2°C – max: 4°C/+10°C
Previsioni meteo lunedì 24 novembre
Cielo coperto ovunque con piogge più probabili e diffuse ai lati della regione. Libeccio a tratti forte al largo, mare generalmente molto mosso su tutti i settori, localmente agitato al largo sul Ligure orientale. Temperature in ulteriore aumento ovunque.