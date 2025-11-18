Genova. Piovaschi residui in nottata sullo Spezzino, in rapido esaurimento entro l’alba. Cieli sereni o poco nuvolosi sui versanti marittimi per l’intero periodo, salvo il transito di velature tra tardo pomeriggio e serata. Cieli molto nuvolosi o localmente coperti sui versanti padani per mezzo di nuvolosità bassa, più serrata in mattinata sui settori centro-orientali e sulle cime Avetane (ove non si esclude qualche fiocco sporadico) e su quelli centro-occidentali a partire dalle ore centrali.

Si apre un periodo più freddo sulla nostra regione: la discesa di aria fredda proveniente dai paesi Baltici e dalla Scandinavia valica dapprima le Alpi, per poi fare il suo ingresso, sul finire dalla settimana, dalla valle del Rodano, con una possibile parentesi perturbata (da confermare).

Venti: Forti dai quadranti settentrionali con raffiche anche superiori ai 50-60 Km/h sugli sbocchi vallivi del Genovese e del Savonese Centro-Orientale

Mari: stirati sotto costa e molto mossi o localmente agitati al largo.

Temperature: in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi, specie nelle vallate del Genovese e del Savonese. Calo sensibile nelle aree interne e in quota dopo il tramonto, con valori anche prossimi ai +2/+3°C in serata.

Costa: min: +7°C/+14°C – max: +12°C/+17°C.

Interno: min: -3°C/+8°C – max: +6°C/+12°C.