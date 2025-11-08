  • News24
Miglioramento

Meteo, sabato di sole soprattutto sulla costa: temperature in aumento previsioni

I venti sranno da moderati a deboli da nord sul settore centro-occidentale, deboli variabili a levante.

Generico novembre 2025

Liguria. La perturbazione che sta lambendo la Liguria si muoverà verso sud nelle prossime ore, favorendo un miglioramento del tempo sulla nostra regione specie lungo la fascia costiera. Temperature in aumento. Ecco le previsioni di Limet per la giornata di oggi, sabato 8 novembre:

Cielo e Fenomeni

Al mattino presenza di nubi basse sui versanti padani e qualche addensamento sull’Imperiese senza piogge, per il resto cielo sereno o velato da nubi medio-alte. Nel pomeriggio soleggiato quasi ovunque fatta eccezione per qualche nube sull’Imperiese e versanti padani in successivo dissolvimento.

Venti

Da moderati a deboli da nord sul settore centro-occidentale, deboli variabili a levante.

Mari

Quasi calmo o poco mosso.

Temperature

In aumento specie nei valori massimi lungo la costa centrale.
Costa: min: +11°C/+14°C – max: +16°C/+20°C.
Interno: min: 4°C/+8°C – max: +12°C/+15°C.

