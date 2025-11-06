Genova. Inizia ad indebolirsi il promontorio anticiclonico che sta interessando l’Italia in queste ore. Tale indebolimento favorirà, nella giornata di venerdì, l’arrivo di una goccia fredda nel cuore del Mar Mediterraneo, sortendo però pochi effetti sulla Liguria. Ecco le previsioni di Limet per Genova e la Liguria valide per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo per giovedì 6 novembre

Cielo e fenomeni

Al mattino cieli sereni in particolare a levante, mentre il centro-ponente sarà interessato da velature in graduale transito verso est. Dalle ore pomeridiane graduale aumento della nuvolosità a partire da ponente, dove nubi più compatte si alterneranno a temporanee schiarite; qualche velatura in più rispetto alla mattinata a levante. Dalla tarda serata, l’avvicinamento della goccia fredda porterà le prime precipitazioni sull’estremo ponente.

Venti

Deboli da nord su tutto il territorio, localmente moderati al mattino tra Savonese e Genovesato. Deboli con direzione invariata anche nel pomeriggio, da segnalare raffiche a tratti forti da E-NE sulla porzione di mare antistante l’Imperiese.

Mari

Poco mosso per tutto il periodo sui settori centro-orientali della regione, da mosso a molto mosso nell’Imperiese in particolare in serata.

Temperature

Stazionarie sia nei valori massimi che in quelli minimi.

Costa: min: +8°C/+14°C – max: +16°C/+19°C.

Interno: min: -1°C/+10°C – max: +11°C/+16°C.

Sulla costa minime tra 8 e 14 gradi, massime tra 16 e 19 gradi. Nell’interno minime tra -1 e 10 gradi, massime tra 11 e 16 gradi.

Previsioni meteo per venerdì 7 novembre

Cielo e fenomeni

Tra la notte e la mattinata precipitazioni a carattere di rovescio su Imperiese e Savonese occidentale, anche a carattere temporalesco sul Mar Ligure, in esaurimento nel corso del pomeriggio. Cieli da nuvolosi a molto nuvolosi sul resto della regione.

Venti

Moderati dai quadranti settentrionali, a tratti forti nel Savonese e Mar Ligure occidentale.

Mari

Mosso su tutti i settori costieri, molto mosso al largo dell’Imperiese.

Temperature

Minime stazionarie, massime in calo.

Previsioni meteo per sabato 8 novembre