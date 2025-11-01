Genova. Una nuova perturbazione interesserà la Liguria nella giornata di domenica con precipitazioni anche a carattere di rovescio, preceduta da un sabato con molti annuvolamenti e qualche pioggia. Deciso miglioramento lunedì 3 novembre. Ecco le previsioni di Limet per Genova e la Liguria valide per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo per sabato 1° novembre

Cielo e fenomeni

Su tutta la regione avremo una nuvolosità sparsa, anche consistente ad eccezione di qualche schiarita sul comparto delle Alpi Liguri e la Bormida occidentale. Possibilità di piovaschi al mattino da Genova verso levante con accumuli non elevati ed alternati a fasi asciutte. Tra il pomeriggio e la serata i piovaschi si intensificheranno soprattutto sul settore centro-orientale, lambendo anche la costa del ponente. Asciutto su Alpi Liguri, Val Bormida ed Erro.

Venti

Deboli da nord al primo mattino, in rotazione a sud nell’arco della giornata.

Mari

Generalmente poco mosso.

Temperature

Pressoché stazionarie o in contenuto aumento le minime. Sulla costa minime tra 13 e 16 gradi, massime tra 17 e 21 gradi. Nell’interno minime tra 5 e 12 gradi, massime tra 17 e 21 gradi.

Previsioni meteo per domenica 2 novembre

Avvisi

Possibili rovesci e colpi di vento

Cielo e fenomeni

Giornata in prevalenza piovosa sul settore centrale ed orientale della regione con rovesci non continuativi, ma potenzialmente intensi soprattutto nelle zone interne. Più sporadici i fenomeni sulla costa del ponente e sullo Spezzino costiero. Fenomeni meno probabili o quasi assenti tra Val Bormida e Valle dell’Erro.

Venti

Da moderati a localmente forti tra sud e sud-ovest.

Mari

Da mosso a molto mosso.

Temperature

Stazionarie le minime, in contenuto calo le massime sotto precipitazioni.

Previsioni meteo per lunedì 3 novembre