  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Come sarà

Meteo, sulla Liguria un weekend all’insegna delle nuvole e della pioggia previsioni

Le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni

Generico ottobre 2025

Genova. Una nuova perturbazione interesserà la Liguria nella giornata di domenica con precipitazioni anche a carattere di rovescio, preceduta da un sabato con molti annuvolamenti e qualche pioggia. Deciso miglioramento lunedì 3 novembre. Ecco le previsioni di Limet per Genova e la Liguria valide per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo per sabato 1° novembre

Cielo e fenomeni
Su tutta la regione avremo una nuvolosità sparsa, anche consistente ad eccezione di qualche schiarita sul comparto delle Alpi Liguri e la Bormida occidentale. Possibilità di piovaschi al mattino da Genova verso levante con accumuli non elevati ed alternati a fasi asciutte. Tra il pomeriggio e la serata i piovaschi si intensificheranno soprattutto sul settore centro-orientale, lambendo anche la costa del ponente. Asciutto su Alpi Liguri, Val Bormida ed Erro.
Venti
Deboli da nord al primo mattino, in rotazione a sud nell’arco della giornata.
Mari
Generalmente poco mosso.
Temperature
Pressoché stazionarie o in contenuto aumento le minime. Sulla costa minime tra 13 e 16 gradi, massime tra 17 e 21 gradi. Nell’interno minime tra 5 e 12 gradi, massime tra 17 e 21 gradi.

Previsioni meteo per domenica 2 novembre

Avvisi
Possibili rovesci e colpi di vento
Cielo e fenomeni
Giornata in prevalenza piovosa sul settore centrale ed orientale della regione con rovesci non continuativi, ma potenzialmente intensi soprattutto nelle zone interne. Più sporadici i fenomeni sulla costa del ponente e sullo Spezzino costiero. Fenomeni meno probabili o quasi assenti tra Val Bormida e Valle dell’Erro.
Venti
Da moderati a localmente forti tra sud e sud-ovest.
Mari
Da mosso a molto mosso.
Temperature
Stazionarie le minime, in contenuto calo le massime sotto precipitazioni.

Previsioni meteo per lunedì 3 novembre

Un po’ di nubi nelle aree interne al mattino in attenuazione, sereno sul resto della regione, temperature massime in aumento.

Più informazioni
leggi anche
Cronaca
Come sempre
Allerta gialla, allagamenti a Ponente in Valpolcevera: chiuso il sottopasso di via Brin
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.