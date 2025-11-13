  • News24
Messa in sicurezza

Mercato comunale di Priaruggia, si avvicina la demolizione per la messa idraulica del torrente fotogallery

L'intervento punta a liberare l’alveo del rio dagli ingombri che in qualche modo ne limitano la portata, e che negli anni hanno causato diversi allagamenti

Mercato comunale Priaruggia

Genova. Si avvicina la demolizione del piccolo edificio del mercato comunale di Priaruggia, divenuto incompatibile con le normative sulla messa in sicurezza idraulica del territorio. L’intervento, infatti, annunciato già negli anni scorsi, è entrata in fase di progettazione esecutiva – con un affidamento da 66 mila euro – e nei primi mesi del 2026 dalle carte si potrà passare ai cantieri.

L’intervento punta a liberare l’alveo del rio dagli ingombri che in qualche modo ne limitano la portata, e che negli anni hanno causato diversi allagamenti.

Tra le opere di messa in sicurezza idraulica anche la demolizione della passerella pedonale di via Oliveto e la sostituzione della ringhiera con un muro in cemento capace di dare un ulteriore contenimento. Ancora non è stata fissata la data per l’inizio dei lavori: in fase di studio tutti gli aspetti dell’intervento di cui al momento non è ancora noto l’impegno di spesa.

