Genova. Si avvicina la demolizione del piccolo edificio del mercato comunale di Priaruggia, divenuto incompatibile con le normative sulla messa in sicurezza idraulica del territorio. L’intervento, infatti, annunciato già negli anni scorsi, è entrata in fase di progettazione esecutiva – con un affidamento da 66 mila euro – e nei primi mesi del 2026 dalle carte si potrà passare ai cantieri.

L’intervento punta a liberare l’alveo del rio dagli ingombri che in qualche modo ne limitano la portata, e che negli anni hanno causato diversi allagamenti.

Tra le opere di messa in sicurezza idraulica anche la demolizione della passerella pedonale di via Oliveto e la sostituzione della ringhiera con un muro in cemento capace di dare un ulteriore contenimento. Ancora non è stata fissata la data per l’inizio dei lavori: in fase di studio tutti gli aspetti dell’intervento di cui al momento non è ancora noto l’impegno di spesa.