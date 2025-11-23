  • News24
A Forte Tenaglie arrivano il mercatino di Natale e i laboratori per bambini

Per due weekend, il 22-23 e il 29-30 novembre, dalle 15 il forte apre le porte al pubblico

Genova. Forte Tenaglie ospita per due weekend – 22-23 e 29-30 novembre, dalle ore 15 – il Mercatino di Natale e i laboratori per bambini organizzati dall’associazione La Piuma, un appuntamento che unisce artigianato, attività per famiglie e momenti musicali in uno dei punti panoramici della città.

Il programma prevede alle 15 una visita guidata del Forte, alle 16 l’apertura del mercatino di artigianato natalizio e alle 17.30 i laboratori “Millefiori”, dedicati all’autoproduzione con materiali naturali o di recupero. Una novità per i più piccoli: nella casetta di legno sarà presente Babbo Natale, pronto a ricevere le letterine.

Spazio anche alla musica: sabato 22 novembre alle 16.00 si esibirà la IV Banda del Circolo Musicale Risorgimento aps, diretta da Elisa Dalmasso.

Il mercatino coinvolge artigiane e volontari, l’ingresso è a offerta libera e non occorre prenotazione.

