Mercatini di Natale a Genova, si parte il 29 novembre in piazza della Vittoria e piazza Matteotti

Genova. Inaugura sabato 29 novembre – quest’anno con apertura anticipata, su richiesta delle associazioni di categoria – e resta aperta fino a mercoledì 24 dicembre, la Fiera di Natale in piazza della Vittoria, i tradizionali mercatini con banchi dedicati alle merci varie e ai tradizionali prodotti delle festività.

“La Fiera di Natale contribuisce a creare un clima di festa e a sostenere il commercio tradizionale della nostra città – commenta l’assessora al Commercio e alle Tradizioni Tiziana Beghin – Voglio ringraziare i nostri uffici e tutti coloro che lavorano dietro le quinte per il grande sforzo di progettazione e realizzazione: sempre pronti a rispondere alle esigenze degli operatori e a dare il massimo per garantire il successo di questi appuntamenti. Grazie al loro impegno, e alla collaborazione con le associazioni di categoria, possiamo offrire ai cittadini e ai visitatori un evento che valorizza le nostre tradizioni e rafforza la vitalità economica del territorio”.

Appuntamento fisso del periodo natalizio, e inserita nel calendario degli eventi cittadini su area pubblica di Comune e Regione, la manifestazione è nata per valorizzare l’offerta mercantile e culturale del territorio e si conferma come punto di riferimento per i cittadini genovesi e liguri, favorendo la sinergia tra turismo e sviluppo commerciale e sostenendo il commercio su area pubblica.

Allo stesso tempo torna, come ogni anno, il mercatino di Natale di piazza Matteotti organizzato da Terliguria Confesercenti: appuntamento da sabato 29 novembre a mercoledì 24 dicembre con le caratteristiche casette in legno in cui trovare tante idee regalo, dall’abbigliamento alla pelletteria, dall’artigianato all’enogastronomia. Il mercatino sarà aperto, ogni giorno, a orario continuato dalle 9 alle 19:30.

Ma non solo. Da lunedì 1° dicembre torna nella sua sede originaria di Galleria Mazzini, dove cent’anni fa era partita la prima rassegna destinata a diventare un must per Genova, la Fiera del Libro, l’appuntamento più atteso per gli appassionati di libri e lettura, ma anche di vinili e stampe d’epoca.

La Fiera del Libro resterà poi aperta fino al 6 gennaio, con 24 banchi a disposizione del pubblico tutti i giorni dalle 9 alle 19.30. Tante le sorprese, che verranno svelate il giorno dell’inaugurazione. Ma soprattutto una certezza: dopo tanti anni di lavori pubblici e privati, Galleria Mazzini si presenta senza cantieri. Ancora una volta il salotto buono della città.